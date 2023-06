Bezzecchi: "Tuve que dar la vida para abrir hueco"

Marco Bezzecchi no ha fallado en su cita con la victoria en Assen. Después de dominar en los entrenamientos libres y de conseguir la pole en la clasificación, el piloto del Mooney VR46 hizo valer su papel de favorito y consiguió ganar la carrera al sprint por delante de Pecco Bagnaia, aunque no lo tuvo del todo fácil.

Y es que el italiano tuvo una mala salida, que provocó que no solo le adelantara el líder del Mundial, sino también Brad Binder. Aunque, afortunadamente para él, no tardó en reponerse. Se deshizo del sudafricano, alcanzó al jefe de filas de Ducati y acabó rebasándole y escapándose.

Sí es cierto que, en las vueltas finales, el transalpino cedió algo de distancia, pero pudo seguir gestionándola para conseguir su primer triunfo en la carrera corta de los sábados, que le deja a 31 puntos de Bagnaia en la general, y a 10 de Jorge Martín, que no tuvo su mejor día.

Al final de la carrera, el pupilo de Valentino Rossi hizo balance en DAZN, y reconoció que tuvo que sudar la gota gorda para conseguir una distancia suficiente que le asegurara cruzar el primero la línea de meta.

"Estoy contento. Ha estado muy bien", celebró. "Lástima que he cometido un error en la salida, en la primera frenada, porque he visto la rueda de Pecco y he dicho, vaya, si se pone delante hoy romperá la carrera, así que he tratado de frenar fuerte, pero me he pasado y me han adelantado él y Binder. Pero afortunadamente he conseguido remontar, he ido fuerte y he logrado adelantar a Pecco. He tirado como un loco para abrir hueco y lo he gestionado en las últimas vueltas".

"Era extraño, porque en esa vuelta en la que he perdido un poco he cometido un error absurdo. Estaba mirando la pantalla y me he ido demasiado hacia la izquierda en la recta. La verdad es que he frenado muy fuerte para evitar salirme, y la diferencia ha pasado de 1 segundo a 6 décimas. Luego tuve que dar la vida para abrir hueco", finalizó un Bezzecchi que tratará de repetir este domingo en la prueba larga para cerrar un fin de semana perfecto.