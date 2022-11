Bagnaia apela a ser "inteligentes" ante una oportunidad histórica

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia está ante la oportunidad de su vida para cumplir el gran sueño de cualquier piloto del mundial: ser campeón del mundo de MotoGP. El italiano aterriza en el Gran Premio de Valencia con 23 puntos más que su único rival, Fabio Quartararo, y le basta con sumar dos puntos para certificar el título.

El de Ducati depende de sí mismo para ser campeón, y solo un error podría apartarlo de la corona. Por el otro lado, Quartararo tiene la obligación de sumar 25 puntos, y esperar a que Pecco tenga un mal fin de semana.

Bagnaia es consciente de ello, y por eso remarcó, en la rueda de prensa del jueves, la necesidad de "seguir empujando". "Será muy importante ser inteligentes este fin de semana, porque estamos en mejor posición que Fabio, pero aún tenemos que terminar el trabajo", declaró.

Todo se le pone de cara, ya que Cheste se adapta como un guante a las características de su Desmosedici. "Este circuito se nos da muy bien, y la moto de este año es muy competitiva. Pero, en cualquier caso, MotoGP es una caja de sorpresas y siempre pueden pasar cosas. Intentaremos ser igual de competitivos que siempre y luchar por las primeras posiciones", comentó.

De terminar siendo campeón, Pecco habrá completado una impresionante remontada. Bagnaia estaba prácticamente descartado de la lucha al término del Gran Premio de Alemania, donde se volvió a ir al suelo. Sin embargo, en Assen inició una racha de cuatro victorias consecutivas, convirtiéndose en el piloto con más triunfos de 2022.

"Este año he tenido muchos altibajos, sobre todo en la primera mitad de temporada", admitió el italiano. "Era competitivo, pero cometí algunos errores, y traté de analizar por qué me caía tanto".

"En Sachsenring aprendí una gran lección", comentó poco después, "porque estaba convencido de que tenía mucho más potencial del que estaba mostrando". "A veces no es tan fácil entender tu potencial, pero en ese momento lo sentí, y a partir de ahí empecé a ir mejor. Carrera a carrera nos fuimos acercando, y solo cometí un error en Japón, pero completamente distinto", resumió.

"Esta es la temporada que más cosas he aprendido. Estoy más calmado, planifico mejor el fin de semana y trabajo mejor. Pero ahora tenemos que rematar el trabajo, y espero poder disfrutar el fin de semana", reflexionó el transalpino.

Además, llega envalentonado después de una gira asiática notable, si bien no terminó de la mejor manera: "En Japón pequé de ambicioso, y la suerte fue que no me llevé por delante a Fabio. En Tailandia, yo sabía que era crucial ser competitivo en unas condiciones [de mojado] en las que tenía dificultades. En Australia era muy arriesgado luchar por la victoria, y en Malasia el objetivo era ganar para llegar aquí [a Valencia] con el máximo de puntos posibles".

En Sepang no dio su brazo a torcer, y cuando Enea Bastianini intentó arrebatarle la victoria, Pecco respondió con un duro enfrentamiento. "Decidí asumir el riesgo", explicó Pecco, quien consideraba "muy importante" sumar los 25 puntos.

La rueda de prensa solamente contó con la presencia de los dos rivales, situados a ambos lados del trofeo que condecora al campeón; un trofeo que Bagnaia evitó tocar en todo momento. "No quería tocar el trofeo; superstición italiana", bromeó. "No hay muchos pilotos que puedan decir que tienen su nombre en el trofeo, así que es algo por lo que tengo un respeto impresionante".

El #63 tuvo que dirigirse hacia Quartararo cuando así se lo indicó la prensa, y le recomendó "disfrutar de la carrera". "Creo que Fabio es uno de los pilotos que mejor frena, y tiene una gran fortaleza mental, como vimos en Malasia o en Austria. En momentos así, es un piloto increíble. Él está compitiendo con una moto que está por detrás de la Ducati, y era fácil perder la fe, pero aún sigue aquí luchando por el título", destacó.

"Creo que fue en 2015, en Qatar, que fue su primera carrera. Era la primera vez que tenía la oportunidad de subir al podio, y tuvimos un toque. Él terminó quinto y yo último. Y en los siguientes años, siempre que nos encontrábamos en pista nos terminábamos tocando".

Bagnaia tendrá el privilegio de recibir los consejos de Valentino Rossi. Pecco forma parte de su academia, y el nueve veces campeón del mundo tuvo un papel muy activo en la llegada de su pupilo a MotoGP.

"Es una gran ayuda poder contar con Vale", declaró Bagnaia. "Él conoce al dedillo esta situación y sabe perfectamente por lo que estoy pasando, así que será una gran ayuda".

