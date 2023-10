Bagnaia: "Podía haber alcanzado a Martin, pero parar era lo correcto"

Pecco Bagnaia tenía ante sí un reto mayúsculo en la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP. Ante el empuje de Jorge Martín, el vigente campeón del mundo tenía ante sí la posibilidad de perder el liderato de la general este domingo, y más cuando se complicaron las condiciones de la pista por la lluvia, la gran protagonista de la prueba larga de la categoría reina en Motegi.

Sin embargo, el transalpino pasó la prueba con nota, salvando una segunda posición detrás del español que le mantiene como primero de la tabla de pilotos con apenas 3 puntos de margen de cara al próximo Gran Premio de Indonesia.

Y eso que, por momentos, pareció que Bagnaia podría estar en serios problemas. Sobre todo, después del cambio de moto de seco a mojado, cuando se le quedó bloqueada la moto con el limitador de velocidad, como reconoció después de la carrera, y que le dejó algo atrás en comparación a la cabeza.

Sin embargo, como Martín, el #1 supo remontar, aguantar la segunda posición sobre Jorge Martín e incluso recortar la diferencia con el #88 antes de que la carrera se parara por exceso de agua en la pista primero, y por falta de luz natural después, cuando la prueba estaba lista para relanzarse.

Tras la carrera, Bagnaia se mostró muy contento porque, aunque Martín le recortó 5 puntos más, pudo ser segundo en unas condiciones en las que no destaca especialmente, como él mismo reconoció.

"Sabe mucho mejor [ser segundo en estas condiciones], estoy muy contento. Sé perfectamente lo difícil que es estar delante en estas situaciones. No soy un mago en agua, así que ser segundo es muy importante. Y todavía estábamos recortando la diferencia con Jorge. Solo he tenido un pequeño error a tres o cuatro vueltas del final, que he llegado a 1.6, pero mi ritmo estaba creciendo, estaba muy cómodo".

A pesar de todo, Bagnaia comentó que podría haber llegado a la posición de 'Martinator', aunque dio por buena la cancelación: "Sí, podía alcanzarle, porque Jorge hizo unas primeras vueltas en las que apretó mucho el neumático, mientras que yo seguía la misma estrategia que Márquez, que era no forzar demasiado la goma trasera. Cuando ha empezado a llover más fuerte en las últimas vueltas, he visto que estaba alcanzándole. Desgraciadamente, la carrera terminó en ese momento, pero está bien, porque después era demasiado difícil. Todos queremos seguridad, así que fue lo correcto".

El turinés celebró, por tanto, la cancelación de la carrera y, sobre todo, que parecieron desaparecer los problemas en la frenada con la Ducati en las últimas citas: "La bandera roja ha sido en el momento perfecto, estaba teniendo muchísimo 'aquaplanning' y empezaba a ser demasiado peligroso. Estoy contento, es verdad que Jorge me ha recortado puntos, pero hemos solucionado muchos problemas y hemos dado un paso adelante muy importante hoy".

Finalmente, Bagnaia remarcó que le está gustando la batalla con el título con Martín, aunque espera que las tornas cambien en las próximas carreras: "Me gusta esto, vamos a ver si en las próximas carreras puedo estar yo delante siempre, porque me gustan estas posiciones pero al revés. Y vamos a ver si se puede conseguir", remachó.