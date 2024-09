Alex Márquez se fija en Marc en Aragón: "Tenemos que sacar provecho"

Gresini Racing tuvo este viernes un inicio de Gran Premio de Aragón de MotoGP casi inmejorable. Sobre todo, por el lado de Marc Márquez, que dominó las dos sesiones de entrenamientos libres y con holgura, alzándose como el favorito a la victoria en MotorLand Aragón. Aunque también por el de Alex Márquez.

El español también consiguió el pase directo a la Q2 al finalizar en quinta posición, con un tiempo de 1:46.406, a seis décimas de su hermano. Sin embargo, el tiempo puede llevar a cierto engaño. Y es que el #73 no acabó del todo contento con su jornada, al haber tenido un problema técnico que le impidió sacar toda la información posible del neumático blando trasero.

De esta forma, el de Cervera tuvo que aprovecharse de la referencia de su compañero de garaje y también de Pecco Bagnaia, que fue de menos a más tras unos Libres 1 muy complicados, en los que finalizó en la penúltima posición.

"Necesité la ayuda de Pecco Bagnaia en el primer run, y luego de Marc", empezó diciendo Alex entre risas. "Tuve un problema técnico en la primera tanda, llevando el neumático trasero blando, tratando de hacer un montón de vueltas. Así que fui al 'time attack' un poco a ciegas, sin ninguna información de esa goma. Así que me dije, está bien, [me quedo detrás de alguien] sólo para ver cómo tengo que montar el blando y hasta qué punto puedo sacar provecho de los neumáticos. Así que sí, fue muy útil para mí".

"No he tenido tiempo de probar muchas cosas por la tarde, pero estamos en la Q2. Hemos salvado el día, pero no estoy contento con las sensaciones que tengo, y con una moto era muy difícil probar cosas, así que no hemos probado nada. Para mañana tenemos mucho trabajo para intentar mejorar las sensaciones y entender mejor las cosas", siguió, lamentándose de ese problema.

El ilerdense también analizó el nuevo asfalto de MotorLand: "Con este nuevo asfalto, la parte trasera empuja mucho a la parte delantera, no giras en el momento justo, donde quieres, y siempre estás un poco 'retrasado'. Así que para una vuelta está bien, porque tienes el agarre trasero y puedes sacar provecho, pero necesito ver cómo puedo ser constante en cuanto ritmo".

Con esta coyuntura, está claro que Alex tiene en su hermano la mejor referencia posible para mejorar y obtener los datos que hoy se le han escapado: "Tenemos que sacar provecho de que tenemos a Marc en el otro lado del garaje, siendo realmente constante y rápido con el blando trasero, y tratar de entender mejor las cosas gracias a él, porque no tenemos información por nuestro lado".

Y al ser cuestionado por si Márquez puede salir victorioso de Teruel, el pequeño de la familia cree que sí aunque avisa de que solamente es el primer día: "Sólo es viernes, pero por hoy seguro, puede ganar. Tiene el ritmo, lo tiene todo para ganar, pero tenemos que ver cómo va el asfalto, especialmente. Vamos a ver cómo va a mejorar. Y también estoy seguro de que Jorge Martín y Pecco van a mejorar mucho. Así que por hoy sí, pero tenemos que ver cómo dan los otros el paso adelante. Sabemos que Marc es realmente inteligente y, con poco agarre, es capaz de hacer muchas cosas buenas", remachó.