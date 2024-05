Espargaró: "No gané nada en la salida, pero la sanción es justa"

Aleix Espargaró no pudo completar su buen desempeño inicial en la carrera al sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP. El piloto de Aprilia rodaba tercero cuando Dirección de Carrera confirmó una sanción de doble Long Lap Penalty para él.

La razón fue clara: saltarse la salida. Aunque el #41 no se adelantó como tal al semáforo, sí se movió, algo que está prohibido por el reglamento deportivo del Mundial. Así, tuvo que ceder la posición a su compañero de marca, Maverick Viñales, para finalmente terminar en quinta posición, a siete segundos de Jorge Martín y superado también por Enea Bastianini.

Tras la prueba corta, el de Granollers no tuvo reparos en aceptar la penalización impuesta, por más que no ganara nada en el movimiento: "Cometí un error muy grande en la salida. No me estoy encontrando bien con este embrague. No termino de encontrar bien el momento de la mordida –cuando la moto comienza a moverse–", comenzó.

"Creo que no he ganado nada, pero la sanción es justa porque no puedes moverte nada. Creo que solo Martín era más rápido que yo. Terminar el quinto con una penalización doble está bien, pero perdí una gran oportunidad de podio", siguió, lamentándose por la oportunidad perdida.

"En las dos primeras vueltas he cogido margen, y por eso he perdido poco en las penalizaciones", destacó después como lado positivo, aunque sigue pensando que las carreras podrían ser mejores en este 2024: "Tengo la sensación de que no estoy cuadrando las carreras por la velocidad que tengo".

Además, Espargaró volvió a resaltar la figura de su amigo, Jorge Martín, tras su espectacular victoria este sábado, una más en su palmarés de carreras cortas: "Martín es el piloto más rápido en pista, lo ha demostrado, y las sprints se basan en salir muy bien y ser rápido en las dos primeras vueltas".

Aleix, eso sí, está contento con su moto, aunque la Desmosedici siga estando algo por delante: "La moto va perfecta, es muy competitiva. Ducati tiene un poco más de potencia". Y de cara a la carrera larga, se ve peleando por todo, sin contar con el factor de la lluvia, que podría llegar a Le Mans: "Yo creo que mañana podemos luchar por ganar. Con el agua, eso sí, es lotería", finalizó.