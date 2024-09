Espargaró: "No creo que en el test redujéramos la diferencia con Ducati como esperábamos"

Aleix Espargaró no tiene muchas esperanzas de mejora de cara al Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP de este fin de semana. Aprilia no vivió el mejor de los fines de semana en la primera cita disputada en Misano, ni con el piloto de Granollers, que no puntuó en ninguna de las dos carreras y que acabó retirándose en la principal del domingo, ni con su compañero de equipo, Maverick Viñales, quien también acabó con un 0 en el cómputo global.

Ambos pilotos se encontraron con una RS-GP muy complicada de pilotar, y que sigue sufriendo por sus problemas con el calor cuando lo que viene en el calendario es la gira asiática. Uno podría pensar que el test posterior al GP, el último de la presente campaña, les serviría para encontrar mejores sensaciones. Pero en su nueva llegada a la pista que lleva el nombre de Marco Simoncelli, el #41 confesó que las pruebas colectivas tampoco fueron una maravilla, y que Ducati seguirá siendo la referencia en su ronda de casa.

"No estaré como la mayoría de los pilotos después del test. Mi test no fue fantástico, fue normal. Probamos un par de cosas, y algo sí funciona, y algo no", empezó diciendo Espargaró. "Pero no creo que hayamos reducido la diferencia con las Ducati como esperábamos. Creo que nadie en el test lo hizo. No importa lo que dijeron, porque el ritmo de Pecco Bagnaia fue sorprendente ese lunes. Así que obviamente va a ser un fin de semana duro, pero espero que podamos mejorar un poco. Mi objetivo es luchar al menos por los puntos en ambas carreras".

En tono de actualidad, Espargaró se refirió al mundo del ciclismo, del que es un gran aficionado, y a la renovación de Wout van Aert, uno de los pilotos más cotizados del pelotón, por su actual equipo, el Visma-Lease a Bike. Un movimiento que llama la atención porque es una renovación sin fecha, vitalicia, hasta que el belga decida retirarse. Aleix fue preguntado sobre si eso podría hacerse en la categoría reina del motociclismo.

"Marc Márquez hizo algo similar en Honda, creo. Le dieron mucho crédito. A mí me encanta. Quiero decir, no es fácil para ambas partes, para el equipo y para el deportista, creer tanto el uno en el otro. Y hoy en día nos apresuramos mucho, y cuando no eres bueno en las carreras, parece que estas finiquitado. Pero me gusta mucho la decisión. Soy un gran fan de Wout. No era un gran fan de su equipo, pero ahora también lo soy", siguió.

Además, el español habló de una reciente visita a la fábrica de Aprilia, en Noale, que fue especial porque ya tuvo tono de despedida, puesto que se retirará como piloto a tiempo completo para ser nuevo probador de Honda a finales de 2024: "Antes, decía que a veces creemos que es normal ser el piloto número uno de una fábrica, ir allí a tener algunas reuniones, y tener a más de 100 personas trabajando, no para ti, sino en lo que tú necesitas. Pero al final, en esta última vez todo el mundo vino a despedirse de mí. Visité una vez más la fábrica y te das cuenta de que no es normal. Llevo casi nueve años haciéndolo, pero es algo muy especial, y estoy muy, muy, muy orgulloso. Fue una mañana muy bonita".

Por último, el catalán valoró la llegada de Hungría al calendario de MotoGP y WSBK desde 2025. Espargaró no se mostró como un gran fan del nuevo trazado, el Balaton Park, pero reconoce que hay que esperar: "Lo primero es que quiero es ir a la Safety Comission del viernes antes de decir nada sobre el circuito. La primera impresión es que no me gustó mucho, por las escapatorias, pero tenemos que esperar y entender lo que está pasando, si van a cambiar o no. Así que creo que es pronto", finalizó.