Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Noticias
MotoGP Presentación de Ducati de MotoGP 2026

Dall'Igna: "¿Mejoras en la Ducati? Hay ideas, pero debemos comprobarlas en Sepang"

Aunque admite que no será fácil compaginarel desarrollo de la GP26 con la nueva MotoGP de 2027, Gigi Dall'Igna ha revelado que en Borgo Panigale aún tienen algunos ases en la manga que jugar en este 2026.

Matteo Nugnes Germán Garcia Casanova
Publicado:
Añadir como fuente principal
Luigi Dall'Igna, Ducati

El 2026 será un año muy importante para la historia de Ducati, ya que supone el centenario de la casa de Borgo Panigale. Tras cuatro años de dominio total, los hombres de rojo parten con el objetivo de celebrarlo a lo grande, intentando revalidar la Triple Corona conquistada en 2025, que también le dio a la marca boloñesa su cuarto título consecutivo de pilotos y el sexto de constructores.

La nueva Ducati GP26:

El nuevo año comenzó este lunes, con una nueva decoración para celebrar el centenario, pero con la misma pareja de pilotos, formada por el campeón Marc Márquez, que con sus 9 títulos en la categoría reina es el más laureado de la historia de la marca, y Pecco Bagnaia, que sube la cifra total a 12.

"Sinceramente, es fantástico tener campeones de este calibre en nuestro equipo. Han ganado muchísimo, 13 carreras largas y 16 sprints el año pasado, por lo que saben perfectamente lo que hay que hacer para alcanzar nuestros objetivos", dijo el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, en el escenario de Madonna di Campiglio, advirtiendo también de los peligros que hay que afrontar en esta campaña tan particular, que exigirá un doble esfuerzo.

"Esta nueva temporada será un poco diferente a las últimas, porque tenemos dos proyectos paralelos. Obviamente, tenemos la moto de 2026, que es muy importante para esta temporada, pero además tenemos que trabajar también en la de 2027. A finales de año cambiará el reglamento y tenemos que estar preparados, aunque no será fácil trabajar en dos proyectos al mismo tiempo", añadió.

Posteriormente, ante los micrófonos de la web oficial de MotoGP, el reputado ingeniero veneciano reiteró que el objetivo será, sin duda, continuar con la racha de éxitos, pero siendo conscientes de que la competencia no se quedará de brazos cruzados: "Sin duda será difícil, porque nuestros rivales están trabajando muy duro, pero ya sabéis que nos gusta ganar y, por supuesto, haremos todo lo posible para conseguirlo", explicó.

Presentación de la Ducati GP26

Presentación de la Ducati GP26

Foto de: Ducati Corse

Además, con la llegada de la nueva normativa cada vez más cerca, desde el punto de vista técnico ésta será una especie de temporada de transición, debido también a algunas restricciones impuestas por el reglamento técnico, como la congelación de los motores. Sin embargo, Dall'Igna detalló que, incluso desde este punto de vista, hay algunas áreas posibles de intervención.

"En realidad, hay muchas cosas que aún están libres, como por ejemplo el carenado. Pero tampoco el motor está completamente congelado. Hay partes, como por ejemplo el escape o la aspiración, en las que se puede trabajar, así que estamos trabajando en estas oportunidades".

Desde que Dall'Igna llegó a Borgo Panigale, allá por 2014, Ducati siempre ha sido sinónimo de innovación. Y es algo que en la marca de Bolonia no parecen querer descartar ni siquiera este año, a pesar de la nueva normativa que se avecina y las restricciones.

"Sabéis bien que las nuevas ideas siempre son bienvenidas. Por supuesto, por el momento solo tenemos ideas. Tenemos que verificarla y comprobarlas, y solo después del test de Sepang podremos saber cuáles de ellas podrán permanecer en la moto de forma permanente durante toda la temporada", remachó un Dall'Igna que también apuntó, en DAZN, que lo prioritario es cerrar la renovación de Marc Márquez para 2027 y 2028.

Márquez se acerca a la renovación:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La Aprilia de MotoGP 2026: en busca de carga aerodinámica y facilidad de pilotaje

Mejores comentarios
Matteo Nugnes
Más de
Matteo Nugnes
El director técnico de Aprilia detalla cómo será el desarrollo de la moto de 2026

El director técnico de Aprilia detalla cómo será el desarrollo de la moto de 2026

MotoGP
MotoGP
Presentación del VR46 para 2026
El director técnico de Aprilia detalla cómo será el desarrollo de la moto de 2026
Di Giannantonio: "Seguro que Ducati trabaja para darnos una moto más predecible"

Di Giannantonio: "Seguro que Ducati trabaja para darnos una moto más predecible"

MotoGP
MotoGP
Presentación del VR46 para 2026
Di Giannantonio: "Seguro que Ducati trabaja para darnos una moto más predecible"
Morbidelli: "La GP25 no me preocupa, es una moto fantástica y tengo curiosidad"

Morbidelli: "La GP25 no me preocupa, es una moto fantástica y tengo curiosidad"

MotoGP
MotoGP
Presentación del VR46 para 2026
Morbidelli: "La GP25 no me preocupa, es una moto fantástica y tengo curiosidad"
Marc Márquez
Más de
Marc Márquez
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

MotoGP
MotoGP
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc
Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati

Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez apalabra su renovación por dos años con Ducati
Ducati
Más de
Ducati
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

MotoGP
MotoGP
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026
Bagnaia: "Quiero centrarme en pilotar e ir carrera a carrera; luego hablaremos del futuro"

Bagnaia: "Quiero centrarme en pilotar e ir carrera a carrera; luego hablaremos del futuro"

MotoGP
MotoGP
Bagnaia: "Quiero centrarme en pilotar e ir carrera a carrera; luego hablaremos del futuro"
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Sin Anuncios
MotoGP
Sin Anuncios
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

WRC
WRC WRC
Rally de MonteCarlo
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación del motor Honda de Aston Martin
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Contáctanos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros