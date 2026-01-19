Dall'Igna: "¿Mejoras en la Ducati? Hay ideas, pero debemos comprobarlas en Sepang"

El 2026 será un año muy importante para la historia de Ducati, ya que supone el centenario de la casa de Borgo Panigale. Tras cuatro años de dominio total, los hombres de rojo parten con el objetivo de celebrarlo a lo grande, intentando revalidar la Triple Corona conquistada en 2025, que también le dio a la marca boloñesa su cuarto título consecutivo de pilotos y el sexto de constructores.

La nueva Ducati GP26: MotoGP Ducati presenta la moto del centenario con la que Márquez buscará ganar su 10ª corona

El nuevo año comenzó este lunes, con una nueva decoración para celebrar el centenario, pero con la misma pareja de pilotos, formada por el campeón Marc Márquez, que con sus 9 títulos en la categoría reina es el más laureado de la historia de la marca, y Pecco Bagnaia, que sube la cifra total a 12.

"Sinceramente, es fantástico tener campeones de este calibre en nuestro equipo. Han ganado muchísimo, 13 carreras largas y 16 sprints el año pasado, por lo que saben perfectamente lo que hay que hacer para alcanzar nuestros objetivos", dijo el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, en el escenario de Madonna di Campiglio, advirtiendo también de los peligros que hay que afrontar en esta campaña tan particular, que exigirá un doble esfuerzo.

"Esta nueva temporada será un poco diferente a las últimas, porque tenemos dos proyectos paralelos. Obviamente, tenemos la moto de 2026, que es muy importante para esta temporada, pero además tenemos que trabajar también en la de 2027. A finales de año cambiará el reglamento y tenemos que estar preparados, aunque no será fácil trabajar en dos proyectos al mismo tiempo", añadió.

Posteriormente, ante los micrófonos de la web oficial de MotoGP, el reputado ingeniero veneciano reiteró que el objetivo será, sin duda, continuar con la racha de éxitos, pero siendo conscientes de que la competencia no se quedará de brazos cruzados: "Sin duda será difícil, porque nuestros rivales están trabajando muy duro, pero ya sabéis que nos gusta ganar y, por supuesto, haremos todo lo posible para conseguirlo", explicó.

Presentación de la Ducati GP26 Foto de: Ducati Corse

Además, con la llegada de la nueva normativa cada vez más cerca, desde el punto de vista técnico ésta será una especie de temporada de transición, debido también a algunas restricciones impuestas por el reglamento técnico, como la congelación de los motores. Sin embargo, Dall'Igna detalló que, incluso desde este punto de vista, hay algunas áreas posibles de intervención.

"En realidad, hay muchas cosas que aún están libres, como por ejemplo el carenado. Pero tampoco el motor está completamente congelado. Hay partes, como por ejemplo el escape o la aspiración, en las que se puede trabajar, así que estamos trabajando en estas oportunidades".

Desde que Dall'Igna llegó a Borgo Panigale, allá por 2014, Ducati siempre ha sido sinónimo de innovación. Y es algo que en la marca de Bolonia no parecen querer descartar ni siquiera este año, a pesar de la nueva normativa que se avecina y las restricciones.

"Sabéis bien que las nuevas ideas siempre son bienvenidas. Por supuesto, por el momento solo tenemos ideas. Tenemos que verificarla y comprobarlas, y solo después del test de Sepang podremos saber cuáles de ellas podrán permanecer en la moto de forma permanente durante toda la temporada", remachó un Dall'Igna que también apuntó, en DAZN, que lo prioritario es cerrar la renovación de Marc Márquez para 2027 y 2028.

