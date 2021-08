Crutchlow: “No hay nadie más rápido que Viñales en MotoGP, excepto Márquez”

El británico decidió retirarse al final de la pasada temporada al no recibir ninguna oferta para renovar su contrato con Honda en el equipo LCR. Inmediatamente, Cal Crutchlow encontró acomodo como test rider en Yamaha y desde el pasado fin de semana, y durante tres carreras, está sustituyendo al lesionado Franco Morbidelli en la formación Petronas SRT.

Tras su aparición durante el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estiria, Crutchlow comentó la situación de Maverick Viñales, quien decidió romper sus acuerdos con Yamaha y renunciar al contrato para 2022, un año antes de tiempo. En el momento de sus declaraciones, aún no había estallado la noticia de la suspensión, por parte de Yamaha, del piloto español.

Hablando sobre Maverick, el británico considera que “nadie es más rápido” que él en MotoGP excepto el seis veces campeón del mundo Marc Márquez, y dice que podría ganar un título “con los ojos cerrados”.

Algo que ya no va a poder suceder con Yamaha, ya que en este punto parece muy complicado que el catalán se vuelva a subir a una M1.

Sobre el proceso que llevó a Viñales a romper su contrato con Yamaha antes de hora, Crutchlow dice que no está de acuerdo con el corredor.

“De alguna manera, al no estar contento con la situación, ha hecho algo al respecto”, dijo Crutchlow.

“Pero no estoy de acuerdo con ese movimiento, porque creo que Yamaha absolutamente durante todo el tiempo que él ha estado allí le ha dado todo lo que podía darle, sin falta”.

El británico simplifica mucho las conclusiones de Viñales, que son algo más complejas de cómo las pinta Cal, que precisamente fue uno de los pilotos que destapó la conducción irregular de Mack en la parte final de la carrera del pasado domingo, en la que coincidieron en pista en las últimas vueltas.

“No puedes pasar de ganar una semana a terminar el último la siguiente, y luego te dicen 'OK, no te vamos a dar nada este fin de semana'. No funciona así, por tanto el problema es más, como sabemos, lo que está pasando con Maverick”.

“Es su sentimiento, sus sensaciones con la moto, no un problema, creo, de la moto, del fabricante o del equipo”, defiende.

“Si miro a Maverick, por velocidad y talento, junto con Marc Márquez, no hay nadie más rápido en el campeonato y podría ganar un título mundial con los ojos cerrados si lograra juntarlo todo”, en referencia a tener la moto a su gusto.

A pesar de no estar de acuerdo con su decisión, Crutchlow dice que respeta a Viñales por hacerlo, igual que le gustó que Johann Zarco abandonase KTM a mediados de 2019, o su propia decisión de dejar Ducati después de una temporada difícil en 2014.

“No puedo entender su decisión, porque nunca tuve ese problema y nunca terminé primero una semana y último la siguiente”, dijo Crutchlow.

“No, no puedo entenderlo, soy un gran admirador de Maverick y amigo suyo”.

“Incluso cuando corría, tenía buena relación con la mayoría de los pilotos porque podía separar muy bien la competición con lo que hacíamos fuera de la pista”.

“Quería ganarles, ellos querían vencerme a mí. Todos queríamos hacer lo mismo y teníamos el mismo objetivo, así que entendí por lo que pasan en sus vidas”.

“Pero, como dije, realmente respeto su decisión de dejar Yamaha porque eso es lo que quería hacer y se necesitan pelotas para hacerlo, honestamente hablando”.

“No he visto a nadie más hacerlo, excepto a Zarco hace dos años y cuando yo lo hice en Ducati”, zanja el de Coventry.

