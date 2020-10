Los dos podios consecutivos que el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) se adjudicó en los dos últimos grandes premios (Le Mans y Aragón) han hecho que alguno quiera abrir el debate acerca del acierto de Honda en desplazarle del equipo Repsol al LCR con vistas a la temporada que viene.

No deja de ser curioso, en cualquier caso, que la marca del ala dorada fuera criticada hace solo unos meses, cuando decidió meter al actual campeón del mundo de Moto2 en su formación oficial.

La progresión del #73 ha sido tan meteórica en el último mes que incluso hay quien pone en duda que Pol Espargaró, que será su sustituto en 2021, pueda llevar la moto con tanto desparpajo como lo está haciendo Alex últimamente.

“En su momento Honda se movió por instinto, por lo que se sabía de Alex. No creo que fuera una decisión equivocada [la de trasladarle al LCR]. Pero, claro, es evidente que Alex ha hecho méritos para quedarse en el equipo Repsol”, convino Crutchlow sobre el corredor que le relevará en el equipo de Lucio Cecchinello.

“Alex tiene contrato con Honda y dispondrá de una moto de fábrica. Este equipo (LCR) es muy bueno, y creo él que lo hará bien en cualquier estructura en la que esté. Evidentemente que hay una diferencia en cuanto a recursos (entre los dos equipos), pero no creo que deba preocuparse por ello”, añadió el británico, que en unos días cumplirá 35 años y que lleva diez en el Mundial, siempre en la categoría de las motos pesadas.

Crutchlow, que todavía está tocado de la lesión que arrastra en el antebrazo derecho, permanece a la espera de conocer cuál será la resolución del caso de dopaje que afecta a Andrea Iannone, porque de eso puede depender su futuro en MotoGP.

Si a Iannone no le rebajan la pena de dos años que le impuso la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), lo más probable es que el de Coventry se haga con su Aprilia, dado que ya tiene una opción preferencial acordada con el fabricante italiano.

“Creo que Aprilia seguirá creciendo. En Massimo Rivola tiene a un gran líder, y a un gran piloto en Aleix. Claro que hablo con ellos”, reconoció sobre los contactos que mantiene con el constructor de Noale.

“De todas formas”, apostilló el Crutchlow, “si tuviera que retirarme ahora lo haría satisfecho porque no me queda nada dentro, siempre di el 100%. Yo quiero correr, creo que puedo seguir siendo competitivo, pero hay que ver si cuando sea el momento existe una opción disponible que por el momento no hay”.

Las fotos de la temporada 2020 de Cal Crutchlow en MotoGP