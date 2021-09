El calor, el "doloroso" problema de Espargaró con la Honda

El piloto de Honda disfrutó de su mejor fin de semana de la temporada 2021 en Silverstone hace dos semanas, cuando aprovechó las condiciones más frescas y el mayor agarre de la pista para llevarse la pole y acabar la carrera quinto.

Después de una clasificación de Aragón en la que fue octavo, Pol Espargaró cayó hasta la 13ª plaza en la carrera de 23 vueltas, donde sufrió por alcanzar ritmo en condiciones mucho más calurosas y en un circuito con mucho menos agarre.

Como muchos de sus problemas con la Honda de este año, Espargaró cree que todo se debe a la falta de experiencia sobre la moto.

"Bueno, creo que es la experiencia", explicó cuando se le preguntó cómo puede solucionar sus problemas en condiciones de calor.

"Quizás es lo único que pueda ser, porque si ruedas con la moto el mayor número de horas posible, luego entiendes cómo sacarle el máximo partido en condiciones de calor, porque a bajas temperaturas, o con mucho agarre, o incluso a una vuelta entiendo cómo llevar la moto y soy rápido".

"Soy uno de los más rápidos, eso es bueno porque entiendo cómo atacar el crono sin caerme o ser consistentemente rápido solo, como este fin de semana, y puedo estar ahí".

"Pero luego, en estas condiciones de calor, no sé. Tengo que descubrir cómo ir tal y como descubrí cómo buscar un gran tiempo sin caerme".

“Necesito ser más rápido en esas condiciones, porque ahora ahí soy súper lento y es doloroso".

“Me siento muy mal por no rendir bien, me siento como… no es que cometa un error, es que no sé qué hacer para ser más rápido en esas condiciones".

“Es doloroso, porque Misano parece que va a ser muy parecido y que también voy a sufrir allí".

"Así que no puede ser que cada vez que haya condiciones de calor y poco agarre sufra tanto, no es posible".

Tratando de explicar qué le sale mal con la moto en condiciones de calor, Espargaró dice que la Honda RC123V se vuelve "agresiva" y le falta agarre en la parte trasera, lo que a su vez causa problemas con el agarre delantero en la entrada a las curvas.

“Bueno, produce una sensación de agresividad, como si estuvieras flotando en la moto”, añadió.

“No te detienes donde necesitas, siempre tienes la sensación de que vas a perder la parte trasera, siempre patinando un poco".

"Y luego, como la trasera no está, la delantera también sufre. En las otras motos tenía mis herramientas para evitarlo o intentar utilizar diferentes formas de llegar a las curvas o salir de ellas".

"Pero aquí es inútil. Hubo un momento en la carrera en el que iba un poco mejor que los de delante, pero fui muy lento. Estaba rodando en 1:49.1s cuando debería estar en 1:48.5s".

“No es poca diferencia, así que algo está realmente mal. Estoy haciendo cosas que no son buenas y eso es malo".