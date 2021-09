Pol Espargaró: “Sin agarre me siento atrapado, no sé cómo actuar”

Alcañiz.- Lo de peor de acabar el Gran Premio de Aragón de MotoGP cruzando la meta el 13º, a casi 20 segundos del ganador, es hacerlo a 19 del segundo clasificado y que éste sea tu compañero de equipo, con la misma moto.

Para Pol Espargaró, que llegaba a Motorland tras completar su mejor fin de semana desde que llegó a Honda en Silverstone, lo peor de este fin de semana es comprobar que, en según qué circunstancias, no puede controlar la RC213V, pero que en las mismas condiciones su compañero, Marc Márquez, es capaz de pelear por la victoria en una lucha espectacular.

Para el de Granollers (Barcelona), la carrera de Aragón es una etapa más en su aprendizaje sobre la Honda.

“Sí, sin duda, estoy siendo más rápido a una vuelta con goma blanda y agarre en el time attack. Eso es bueno porque antes me caía y ahora lo hago solo y culmino buenas vueltas, pero con poco agarre es un problema para mí de siempre”, señaló el catalán tras una carrera en la que las altas temperaturas restaron agarre a la pista.

“Para poder pilotar necesito tener un poco de agarre, sobre todo en ángulo de inclinación. Ya me pasaba en KTM que con altas temperaturas sufría más que los demás y me cuesta”.

Espargaró no quiso excusarse y admitió que no estuvo a la altura de lo que requería la carrera.

“Se ha visto hoy que no estaba al nivel. En estas condiciones la moto no me aporta lo que necesito. Son unas condiciones muy complicadas porque parece que la moto flote todo el rato, y en esas condiciones no sé cómo reaccionar”, admitió.

“Cuando aparecen estos problemas me siento un poco atrapado y entro en un bucle de errores, de fallos, de irme un poco largo, se me cierra la dirección de delante, pierdo la tracción trasera entrando y saliendo de la curva y no sé realmente cómo actuar en estas situaciones, pero aun así no queda otra. Marc ha hecho una muy buena carrera. Tenemos buenos datos para analizar, mirar y trataremos de hacerlo mejor el próximo fin de semana”, zanjó.

