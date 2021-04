Binder: “Rossi soltó los frenos y yo también lo hice, fin de la historia”

Valentino Rossi aprovechó la primera oportunidad que se le presentó, el jueves en la previa del Gran Premio de Doha, para señalar a Brad Binder por un incidente que ambos pilotos protagonizaron durante la carrera inaugural de la temporada, celebrada igualmente en Qatar, en la que cruzó 12º la meta.

Mientras ambos pilotos peleaban por la posición, lejos de los puestos de cabeza, se encontraron en un punto y se golpearon lateralmente, perdiendo la trazada el italiano.

“Hay muchos pilotos que son más limpios y pilotan con mucho respeto hacia los rivales. Tienes otros, como Binder, que pilotan mucho más duro y no le importa el rival. Si intentas cerrar la trazada, él suelta los frenos y si no te mueves, te echa fuera de la pista”, acusó explícitamente Rossi a Binder sin embudos.

Pero el sudafricano, que ya después de la carrera el domingo pasado, en la que terminó 14º, se quitó de encima cualquier responsabilidad en la acción, quiso matizar la explicación ofrecida por el italiano, y contestar de este modo a Valentino.

“He tenido dos episodios con él, uno el pasado año en Austria, cuando ambos nos salimos completamente de la pista, y es comprensible que no le gustara. Por eso creo que, al ser la segunda vez, está un poco molesto”, introdujo Binder asumiendo que el mosqueo de Rossi entra dentro de la normalidad.

Sin embargo, el corredor de Potchefstroom ni baja la cabeza ante las palabras del italiano, ni asume la culpa de lo sucedido.

“Para ser sinceros, no le toqué en absoluto y creo que tal vez él esté un poco sensible. Más allá de esto, no creo que haya hecho nada malo. Estaba junto a él, comencé a frenar, él soltó los frenos y quiso cerrarme la línea. Así que yo también solté los frenos. Fin de la historia”, daba su versión de lo sucedido el #33, zanjando el asunto.

Tras acabar 14º en la primera carrera y después de un descorazonador primer gran premio para KTM en general, la segunda cita en el mismo circuito parecía más positiva para Binder, al menos sobre el papel.

"Me sentí mejor parando la moto en la entrada a las curvas y también parece que el giro ha mejorado. Así que por primera vez, siento que realmente estamos avanzando en algunos aspectos. Pero no estuve muy contento con los neumáticos en el FP2, no funcionaron bien. Pareció como conducir sobre hielo y el otro neumático tuvo un problema, así que es muy extraño", dijo el sudafricano, que acabó 18º la jornada, en referencia a un problema que está causando preocupación entre los pilotos, el de los neumáticos precalentados.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 50 Foto de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 50 Foto de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images