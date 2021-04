Rossi: “Hay pilotos como Binder que son duros; él te echa de pista”

En las últimas vueltas del Gran Premio de Qatar, Valentino Rossi y Brad Binder protagonizaron un incidente en la curva 1 y el piloto del Petronas Yamaha fue echado de la trayectoria por el de KTM.

Dirección de Carrera no intervino en la acción y el sudafricano defendió que no hubo nada punible: "Nos pegamos mucho en la curva 1, pero no hubo contacto. Me pegué a él, él soltó los frenos y yo también tuve que soltarlos. Estuvo un poco ajustado, pero no hubo contacto. Fue limpio", argumentó el #33 después de la carrera.

No es la primera vez que Rossi y Binder las tienen tiesas. El pasado año, en el Gran Premio de Austria, el italiano ya le acusó de ser demasiado agresivo adelantándole y de echarle fuera de la pista.

Cuatro días más tarde de lo ocurrido en Losail, Rossi volvió a atender a los medios en la previa del Gran Premio de Doha. El italiano señaló que ahora los pilotos son mucho más duros con los rivales, poniendo como ejemplo a Binder.

"Hay muchos pilotos que son más limpios y pilotan con mucho respeto hacia los rivales. Tienes otros, como Binder, que pilotan mucho más duro y no le importa el rival. Si intentas cerrar la trazada, él suelta los frenos y si no te mueves te echa fuera de la pista", explicó Rossi.

En una semana que se han cumplido 25 años de su debut en el mundial de MotoGP, Il dottore relató las diferencias que encuentra.

"Ahora algunos pilotos solo piensan en su carrera. Antes los jóvenes tenían más respeto por los mayores. Quizás en esto la palabra respeto es muy amplia. Es difícil entender el límite. En el pasado también te tocabas con otros pilotos, pero no querías hacerlo, tratabas de evitarlo. Hoy en día tienes que ser, o intentar ser, políticamente correcto porque empiezan las polémicas que te desgastan durante semanas. Hay muchas más cámaras, mucha más presión del exterior. Eso creo que es una cosa generalizada en todo el mundo, no solo algo de MotoGP", remacha.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: MotoGP Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johan Stigefelt, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images