Binder explica el problema técnico que afectó a su KTM en Silverstone

No duró mucho la aventura de Brad Binder en la carrera larga del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. El piloto sudafricano llegaba al domingo con las expectativas medianamente altas: tras ser sexto en la clasificación, el sábado fue capaz de ser sexto en la prueba al sprint, es verdad que a más de seis segundos del podio, pero por delante de Pedro Acosta o de Alex Márquez.

Sin embargo, el del KTM ni siquiera pudo completar la primera vuelta de la manga principal en Silverstone. El de Potchefstroom fue cayendo en la tabla durante ese giro inicial hasta que no le quedó otra que volver al garaje de la firma austriaca y retirarse, quedando anuladas todas las expectativas.

Parecía claro que la razón sería un problema técnico en la moto, algo que confirmó el propio Binder tras la carrera, en su encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. El africano explicó que su RC16 sufrió un problema en el embrague que le condenó.

"Ha sido súper, súper corto", empezó diciendo Binder, que incluso bromeó con los periodistas. "No tengo mucho más que decir... ¡gracias por venir para dos segundos! En la salida, por desgracia, tuve un problema con el embrague y no pude solucionarlo. Fin de la historia. El embrague empezó a patinar cuando quería salir. Intenté soltarlo, pero no funcionó. Tuve que parar. Intenté cambiar de moto, pero desafortunadamente no pude".

Además, el #33 comentó que todo parecía ir bien durante la vuelta de formación a la parrilla, pero fue al llegar allí cuando notó que estaba ante una empresa muy difícil: "Cuando llegué a la parrilla, tuve muchos problemas para poner el punto muerto y pensé, 'oh, mierda'. Naturalmente, la moto ya estaba sufriendo ahí. Me hacía una idea de lo que me esperaba".

De hecho, Binder trató de avisar al resto de pilotos, para evitar que le golpearan y no formar un accidente múltiple: "Hice todo lo que pude para [avisar], puse la mano en alto para que no me golpearan, así que estaba un poco preparado. Tuve suerte de que nadie lo hiciera, mucha suerte".

Más allá del abandono, el de KTM era consciente de que era una trampa para una carrera que no iba a ser nada fácil tras lo visto durante el fin de semana en Reino Unido: "Sinceramente, por la mañana lo cambiamos todo en la moto. Pusimos cosas totalmente diferentes, que no habíamos usado durante años. Y fuimos rápidos con el neumático medio todo el fin de semana, así que creo que [los cambios] fueron un poco a mejor. Una cosa que ya estaba muy clara el sábado era que éramos súper agresivos con los neumáticos para marcar los tiempos, porque deslizábamos mucho. Había mucho desgaste en las gomas, así que creo que habría sido difícil terminar en buenas condiciones. Es lo mismo para todos, pero me habría gustado intentarlo", detalló.

"No siempre se puede estar bien. Mi equipo trabaja muy duro. Esta mañana [por el domingo], los chicos han hecho su trabajo, y todos nos quedamos en el box hasta las 10 de la noche del sábado intentando resolverlo todo. Probamos algo totalmente diferente y fuimos los más rápidos en el Warm Up, eso lo podemos sacar en claro. Hicimos otro cambio especial para la carrera, pero tendremos que volver a intentarlo la semana que viene", finalizó.