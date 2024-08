Acosta: "Ninguna KTM ha probado, en todo el fin de semana, el neumático de carrera"

Tras la caída de rendimiento de las últimas carreras, Pedro Acosta logró en parte recuperar la competitividad con la que asombró a principio de temporadas. El sábado estuvo en la mezcla y este domingo terminó noveno como primera KTM en la meta de Silverstone.

"Nos ha ido incluso mejor de lo que esperado, porque pensé que sería una carrera más dura. Creo que la hemos salvado", dijo el fenómeno.

"Al final ha sido todo un poco la consecuencia de lo que estuvimos probando el viernes en la moto. Me quedé fuera de la Q2 y el sábado (por la mañana) me centré en pasar a la Q2 y en la sprint. Fue bien porque habíamos trabajo el (neumático) blando, pero en la carrera larga salimos con el medio, que no había probado. Creo que ha habido falta de información", dijo el de GasGas.

"Eso nos llevó a salir un poco a ciegas, tanto con el mapa de las motos como con el desgaste de los neumáticos", apuntó.

Acosta no se clasificó directamente para la Q2 y tuvo que utilizar el FP2 del sábado por la mañana para preparar la Q1, con goma blanda. Mientras que Brad Binder y Jack Miller, que sí se clasificaron para la Q2 directamente y el FP2 no les iba ni les venia, no probaron ahí la goma media, por lo que ningún piloto de la marca tenía información del neumático de carrera. Ahí faltó un poco de comunicación.

"Intercambio de información en KTM hay, pero lo que veo es que quizás todos hemos estado todo el fin de semana con el blando, y el sábado por la mañana que se podía haber probado el medio no lo probamos", dijo para quien quiera entenderlo.

"Podríamos empezar a trabajar mirando los globales y no lo de cada uno, el tema es que si vamos a correr con el medio y sabemos que sólo se puede correr con el medio, vamos a probar el medio. Podríamos usar el FP2 para todos, para uno mismo y para la fábrica para entender como irá la carrera", señaló.

Otros equipos, como Ducati, sí organizan el trabajo para recolectar toda la información.

"En Ducati están ganando, y ganan como churros. Si ellos de las ocho motos cuatro prueban un neumático y otros cuatro prueban otro… Tienen una enorme cantidad de información", dijo. "Seguro que el año próximo será todo más cercano, porque ellos perderán varias motos", en referencia a las dos de Pramac.

Acosta no busca que le ayuden los demás pilotos de KTM, o que trabajen para él.

"No es sólo por ayudar a los demás sino el desarrollo del fin de semana para la marca. Nosotros tenemos tres mapas y llega un momento que no puedes cambiar nada más", explicó.

Tras concluir el fin de semana británico, llega en quince días la carrera de casa para KTM.

"En Austria nos va a ir mejor que aquí, porque a nuestra moto no le gustan las curvas rápidas. A nuestra moto le gustan las curvas lentas, frenadas fuertes y curvas, no tanto de Stop & Go, más de media y baja velocidad, quizá porque nuestra horquilla trabaja bien, porque la moto trabaja bien en este tipo de curvas o porque quizás la aerodinámica está focalizada en eso", valoró.

"Ahora, si queremos luchar por algo, tenemos que ser igual de buenos en los puntos fuertes en circuitos buenos como Portugal, Austria, Misano o Aragón, pero en los malos, como puede ser éste, Assen o Mugello no podemos salir a luchar por el Top10, sino mínimo por el Top5. Si mejoramos un poco en las rápidas creo que estaremos bastante bien. Aquí el T1 estábamos con ellos. La moto no es que haya dejado de funcionar, es que ha habido muchas situaciones dentro de la fábrica y ha habido más circuitos que no nos van bien. Tenemos que intentar ser muy buenos en los días buenos y no tan malos en los días malos. Pero llegaremos, sigo pensando que en Austria daremos un paso adelante", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.