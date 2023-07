Binder intuye que KTM está acercándose a Ducati en MotoGP

En una primera mitad de temporada de MotoGP dominada por Ducati, KTM ha dado la sorpresa al ser su principal rival en 2023. Aunque la marca austriaca no ha podido robar ninguna victoria en las carreras largas de los domingos a los de Borgo Panigale, un honor que sólo ha recaído en Honda gracias a Alex Rins en Austin, Brad Binder sí ha podido ganar dos carreras al sprint y luchar por la victoria en Jerez.

El sudafricano, que podría haber subido al podio en dos ocasiones en el Gran Premio de Países Bajos de no haber excedido los límites de pista en la última vuelta, es el rival más cercano de los contendientes al título de la fábrica italiana en el campeonato. Actualmente es cuarto de la general, por detrás de Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, y está delante de Johann Zarco y Luca Marini, mientras ve un progreso que le da esperanzas para la segunda mitad de la presente campaña.

"Creo que hemos sido rápidos en todos los grandes premios", dijo Binder. "Si no lo he sido yo, lo ha sido Jack Miller. Si lo miras en conjunto, creo que hemos subido al podio en la mayoría de los circuitos, ya sea Jack o yo. Eso nos da confianza para la segunda mitad del año".

"Siento que la mejor moto que he tenido en toda la temporada fue la de Assen. Hay pequeñas cosas que mejorar. Tuve muchos problemas con el bloqueo del tren delantero y la frenada, [pero] el juego ha cambiado, han encontrado algo y creo que me ha ayudado. Marcará una diferencia mayor en otros circuitos y estoy impaciente por ver lo que me espera en la segunda mitad de la temporada."

Tanto la Ducati como la KTM destacan por su velocidad punta, y Binder dio a los de Mattighofen un nuevo récord de 366.1 kilómetros en el Gran Premio de Italia. Así que fue en las curvas donde la Desmosedici marcó la diferencia. En Assen, se notó especialmente en la salida de las curvas lentas.

"En las curvas lentas, en primera, aceleran muy bien. Creo que tienen más agarre trasero. Sigues subiendo marchas y parece que tienen ese agarre en la goma de atrás, puedes ver cómo se escapan un poco. Creo que es algo que nos falta. Cuando digo eso, no es nada, pero sí es suficiente para que se note".

Por otro lado, Binder cree que se ha progresado en las curvas rápidas: "En Mugello, estábamos luchando [en las curvas rápidas]. [En Assen], con lo que encontraron, mantuve mucha más velocidad. Creo que ganamos tiempo en la entrada [de las curvas], pero era casi necesario porque cuando levantaba la moto, lo hiciera bien o no, no tenía realmente la aceleración que quería. Hemos progresado mucho en ese aspecto", dijo el piloto de 27 años.