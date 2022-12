Bezzecchi señala "el podio de Assen" como la clave de su gran temporada

Cargar el reproductor de audio

Marco Bezzecchi se coronó como mejor debutante de la temporada en la clase reina con una clara ventaja sobre sus competidores, al sumar 111 puntos y terminar 14º en la clasificación general. El italiano competía, por ese honorífico galardón, con el campeón y subcampeón del mundo de Moto2, Remy Gardner y Raúl Fernández, el también italiano Fabio Di Giannantonio y el sudafricano Darryn Binder, que dio el salto directamente desde Moto3.

Si bien la maquinaria Ducati era muy superior a la Tech3-KTM de Remy y Raúl, o a la Yamaha 2021 de Darryn, Bezzecchi también superó claramente a Di Giannantonio, que disponía de la misma moto en el equipo Gresini, logrando adaptarse mucho mejor a la categoría con un salto en sus prestaciones muy interesante, sobre todo a mitad de curso, cuando logró su único podio del año al terminar segundo en el Gran Premio de los Países Bajos. "Algo pasó en Assen", admite el chico del VR46, como punto de inflexión de la temporada.

"Desde esa carrera empecé a empujar aún más para poder vivir otros días como ése junto a todo el equipo", explica Bezzecchi.

Lo cierto es que el italiano, en las diez primeras carreras del año sumó 35 puntos y era 17º de la general, mientras que en las diez restantes acumuló 76 para alcanzar los 111 y escalar a la 14ª posición, muy por encima de los 24 de Di Giannantonio, los 14 de Fernández o los 13 de Gardner.

El de Rimini no había logrado nunca ser el mejor debutante en las clases intermedias, y conseguirlo en MotoGP fue cumplir un objetivo. "Después de no conseguirlo en Moto3 y Moto2, este año era mi última oportunidad, y la verdad es que era importante para mi".

"Si lo pienso bien, ¡qué temporada de novato! Un podio, una pole, muchas veces en el Top10. No está mal para una categoría con la que he soñado desde que era un niño y que solía ver por televisión. El título de novato del año era un objetivo desde el principio, pero sin demasiada presión. Me apetecía mucho".

Pero tanto o más importante que este trofeo simbólico, lo destacable de la temporada del italiano fue su crecimiento a partir del podio de Assen, con un final de curso a un gran nivel, logrando la pole position en Tailandia, la cuarta posición de Phillip Island (primer independiente), y una vibrante remontada en Malasia que le dejó muy cerca del podio y casi acabando con las opciones de Fabio Quartararo de seguir vivo en el campeonato.

"El balance de este 2022 es ciertamente positivo: como equipo, hemos crecido y hemos dado un gran paso adelante durante la temporada. Hemos terminado de la mejor manera posible, hemos sido realmente competitivos en el final y hemos cosechado resultados muy sólidos", resume Bezzechi.

Una parte importante del éxito de Marco es la buena sintonía con el joven equipo que le rodea en VR46.

"Somos un equipo novato en todos los sentidos: muchos de los chicos vienen de Moto2, otros, como Matteo (Flamigni, jefe de equipo), tenían un rol diferente (venía de ser técnico de datos con Valentino Rossi). Los chicos me han impresionado porque han crecido en muy poco tiempo, con una velocidad increíble. Aquí está nuestro secreto: dieron el paso antes que yo, y fueron capaces de darme el apoyo y la moto que necesitaba".

Tras una temporada fantástica, Bezzecchi contará la próxima temporada con una moto mejor, la versión GP22 de la Ducati Desmosedici, la misma con la que Ducati esta temporada ha cerrado el mejor año de su historia, lo que puede ayudar al chico de Rimini en su evolución para convertirse, en su segundo año en la clase reina, en uno de los 'tapados' del campeonato.