Bezzecchi y Marini, contra los comisarios tras la sprint de Austria

Los pilotos del Mooney VR46 vieron marcado su día por un mismo hombre: Jorge Martín. Por un lado, Marco Bezzecchi no acabó la carrera al sprint de este sábado en el Red Bull Ring cuando el español de Pramac chocó con Fabio Quartararo, quien a su vez golpeó a Maverick Viñales, al propio Marco, a Johann Zarco y a Miguel Oliveira. Un incidente que ha valido a Martín una penalización para la carrera larga de este domingo.

El #89 terminó tercero en la prueba corta y sí se libró de la sanción después, en un accidente mientras adelantaba a Luca Marini en la séptima vuelta. Bezzecchi comentó que no fue a ver a los comisarios por el incidente y cree que fue "un error" que esperaran hasta después de la carrera para investigarlo y, finalmente, penalizarlo.

"Inmediatamente después de la caída no sabía lo que había pasado y cuando he visto el vídeo lo he entendido", dijo Bezzecchi al ser preguntado por el accidente. "Bueno, [estoy] enfadado un poco pero es más tristeza, porque hoy era importante terminar la carrera para [mejorar] algo para mañana. Pero es así".

"Seguro que es una curva [la 1] bastante complicada. Pero hay muchas maneras de abordar una curva si es difícil. [Fue] un error decidir después de la carrera, porque hay que hacerlo durante la misma. Para ser honesto, en ese momento [del incidente] no lo sabía, así que es difícil para mí juzgar. Además, ahora mismo no quiero hacerlo, no es mi trabajo. Si ellos [los comisarios] creen que está bien así, es su trabajo decidir qué hacer. Pero yo no estoy de acuerdo".

Marini se unió a su compañero de equipo en la rabia contra la toma de decisiones de los comisarios durante la sprint, y consideró que Martin nunca debería haber estado en posición de provocar un toque con él por lo sucedido en la curva 1. "Creo que en este caso el problema es que otra vez no está claro por qué y en qué casos los comisarios toman las decisiones sobre las sanciones, porque en mi opinión Jorge no debería haber estado allí, en ese momento [cuando me tocó], después del incidente de la curva 1", empezó Marini.

"Fue más peligroso que lo que me pasó a mí. Conmigo fue mala suerte porque con el pie me tocó el manillar y me caí. Seguro que no quería que me cayera. Yo sólo intentaba hacer una trazada más ancha y evitar cualquier contacto, y para él fue lo mismo, creo, porque nunca queremos chocar el uno contra el otro. Así que es extraño que los comisarios no tomaran ninguna decisión después de la curva 1, mientras que con Fabio Quartararo tomaron una decisión muy rápida para sancionarle con una Long Lap Penalty".

"Creo que lo que pasó en la curva 1 necesitaba una penalización, y entonces mi incidente no habría ocurrido. Jorge en ese momento cometió un error en la frenada [en la salida], porque también para mí frenar en la 1 es difícil, [como] para rodos. Así que en ese momento es importante evitar cualquier choque. En el momento en que ocurran este tipo de cosas, los comisarios deben estar preparados para analizar la situación de la mejor manera posible para que la carrera sea justa para todos y continúe de la mejor manera", continuó el transalpino tajante.

Según las normas actuales, los pilotos deben ser sancionados por cualquier movimiento que se considere que ha creado una situación peligrosa para un rival, como se dijo en marzo a causa del accidente entre Marc Márquez, Martin y Oliveira en Portugal. Pero Marini cree que los comisarios se han relajado a la hora de imponer sanciones mientras que han mantenido la incoherencia, señalando cómo Martin se libró de la sanción por su accidente, mientras que Quartararo fue sancionado por un incidente similar con Lorenzo Savadori.

"El problema es la coherencia de las sanciones, porque cada vez que cambian de opinión, cambia la forma de aplicar las normas", añadió. "Así que no está claro. Sería estupendo que intentáramos encontrar una solución. Creo que al principio de la temporada estábamos en una situación en la que el reglamento era muy estricto, había muchas sanciones aunque no hubiera caídas, mientras que en algunos momentos cambiaron y empezaron a ser más libres".

"Empujar a otro piloto fuera de la pista [ahora] no es una penalización, como ocurrió en Silverstone con algunos pilotos. Pero hasta ahora, cuando había contacto o caídas, había una penalización. Pero hoy, no. No está claro. Han penalizado a Fabio con una Long Lap, ¿por qué a Fabio sí y en la otra ocasión no?", finalizó.