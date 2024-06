Bezzecchi apunta a los Michelin como su principal problema en 2024

Marco Bezzecchi se ha bajado de la batalla entre los pilotos de Ducati en lo más alto de la clasificación. El mejor rookie de la temporada 2022 terminó de hacerse un nombre en MotoGP la temporada pasada, convirtiéndose en uno de los principales candidatos al título hasta la parte final de la campaña, e incluso liderando la general tras su primera victoria en Termas de Río Hondo, a la que siguieron otras dos en Le Mans y Buddh.

El inicio de 2024 del piloto del Pertamina Enduro VR46 ha sido mucho menos impresionante. Con más de un tercio del campeonato disputado, ocupa la undécima posición del Mundial de Pilotos, y su podio en Jerez es casi una anomalía, dado que únicamente ha conseguido otros dos Top 10 en carrera larga y uno en las sprints.

Recuerda más problemas de Bezzecchi en 2024: MotoGP Bezzecchi sigue sin encontrar sensaciones con la Ducati GP23 en Portimao

Bezzecchi es, de hecho, el piloto peor situado en la tabla con la Desmosedici de 2023, por detrás de Marc Márquez, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Inicialmente, atribuyó sus dificultades a problemas de adaptación, por una pérdida de confianza en la entrada en curva y por una sensación de subviraje, que pudieron haber contribuido a sus caídas en Francia. Sin embargo, el italiano cree ahora que la culpa es de la nueva construcción de los neumáticos Michelin, algo que también han señalado otros pilotos.

"En lo que a mí respecta, he sufrido mucho por el cambio en la construcción de los neumáticos", confirmó el #72. "Ahí empezaron todos los problemas, porque al final la moto no es tan diferente de la que tenía el año pasado. Al principio, pensé que había una gran diferencia, pero en realidad, la mayor que ha habido este año son los nuevos neumáticos".

Bezzecchi ha "resuelto muchos problemas", pero sigue teniendo la sensación de que su máquina subvira al dar gas, lo que no se debe a las características de la Ducati:"Nunca lo he [experimentado] con los neumáticos gastados, pero siendo nuevos sí he encontrado muchas dificultades".

"Lo dije pronto", insistió. "Por desgracia, he empezado a tener muchos problemas desde que se ha producido este cambio en la construcción de las gomas. Los compuestos funcionan increíblemente bien, ¡realmente son bombas atómicas! Pero, cuando los neumáticos son muy buenos, no siempre es una ventaja. Personalmente, me ha causado más dificultades".

Esta debilidad en las curvas es ahora "el único problema" al que dice enfrentarse Bezzecchi, pero los efectos son múltiples. Además de perder tiempo en las curvas, está degradando más rápido su goma delantera, y lo está pagando en carrera: "No consigo que la moto gire, así que acabo enseguida con el neumático delantero. En Barcelona y en Mugello, el desgaste del compuesto delantero es muy severo, y yo estaba sufriendo particularmente [en Italia]".

Bezzecchi y sus razones para ver el vaso medio lleno

El pupilo de Valentino Rossi contaba en el test de Mugello con una solución "interesante" para probar, pero la lluvia lo impidió. Pero puede, sin embargo, ahondar en la riqueza de los datos de los otros pilotos de Ducati, y en particular en los de Marc Márquez, que está constantemente en cabeza junto a quienes llevan la GP24, y que demuestra que "existe la posibilidad" de brillar: "Es muy fuerte [en las curvas de izquierda]. También es bastante bueno frenando. No es el más fuerte, pero por otro lado tiene una excelente entrada en las curvas. Esa es la parte en la que yo tengo problemas, mientras que él es muy bueno".

Bezzecchi espera encontrar la clave para obtener buenos resultados, ya que ve muchos puntos fuertes en su estilo de pilotaje: "La puesta a punto básica no es mala, porque me siento bien en frenada, puedo hacer algunos buenos adelantamientos cuando me siento lo suficientemente competitivo. Soy fuerte cuando tengo que frenar y, cuando acelero, gestiono bastante bien los neumáticos, no tengo grandes problemas de tracción. Pero es en medio de la curva donde más pierdo en comparación con todos los pilotos de Ducati".

"En Jerez tuve una oportunidad, y conseguí explotar todo lo que había en la moto, en una carrera en la que no cometí ni un solo error", detalló Bezzecchi. "Fue una carrera realmente buena. Por otro lado, en Le Mans cometí dos grandes errores cuando hubiera sido posible hacer algo bueno, quizás no como en Jerez, pero aún así conseguir algunos resultados decentes. Y en Mugello, tuve muchos problemas pero progresamos un poco con los neumáticos nuevos. La gestión de las gomas traseras es muy buena. Y, de todos modos, la moto tiene una buena base, así que hay cosas positivas. Siempre hay que intentar ver el vaso medio lleno".

Puede que el tercer puesto en Jerez se viera facilitado por la caída de Jorge Martín y la difícil carrera de Pedro Acosta, pero Bezzecchi sigue creyendo que es capaz de conseguir esos resultados: "Me gustaría empezar a luchar por el podio otra vez. Todos son muy rápidos, pero creo que puedo hacerlo. Por supuesto, nunca es fácil, pero al menos quiero luchar por ello. Puede que a veces acabe quinto o sexto, pero no me importa, al menos estaré ahí, luchando por el podio", finalizó.