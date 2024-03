Bezzecchi sigue sin encontrar sensaciones con la Ducati GP23 en Portimao

Hace apenas un año, Marco Bezzecchi subió por primera vez a lo más alto del podio en la segunda cita de la temporada, en Argentina. Y en estos momentos, al término del segundo gran premio de 2024, el italiano aún no ha pisado el Top 3. La nueva campaña no ha empezado de la mejor manera para el piloto del equipo Pertamina Enduro VR46, y la adaptación a la Desmosedici GP23 está resultando más difícil de lo esperado.

En Portimao, donde fue tercero en la carrera del año pasado, no pasó del sexto puesto en la prueba larga, el mejor resultado del fin de semana teniendo en cuenta la undécima posición de la sprint. Una salida difícil el sábado y unas primeras vueltas complicadas el domingo pesaron en un fin de semana en el que nunca pudo luchar de forma realista por las primeras posiciones: "Una carrera difícil, no en cabeza, pero lo sabíamos", fue el comentario del italiano al final del gran premio.

Bezzecchi explicó sus problemas en Portugal, empezando por la salida, su talón de Aquiles desde las categorías inferiores, y terminando por la presión de los neumáticos: "Por desgracia, el domingo también acabé un poco atrás. Pero no por la salida como en la sprint, sino por las primeras curvas. No pude colocarme donde quería y me pasaron algunos pilotos. Ha sido difícil remontar porque me ha subido un poco la presión de los neumáticos".

La Ducati de 2023 está resultando difícil de entender para el pupilo de Valentino Rossi, pero ya sabe dónde tiene que trabajar para dar un paso adelante: "En general sigo sufriendo cuando tengo agarre, cuando el neumático aún no ha caído, porque no consigo que la moto gire".

"Esto es evidente porque tan pronto como he conseguido adelantar a Miguel Oliveira y ponerme al frente del grupo [trasero al de cabeza], he rodado en 1:39.2 porque el agarre había bajado. Tenemos que intentar mejorar las primeras vueltas y sobre todo la primera mitad de la carrera, porque he perdido mucho. Pero ha habido algo positivo, así que debemos intentar seguir en esta dirección", siguió explicando 'Bez'.

A pesar de no ser el Bezzecchi explosivo de principios de 2023, el transalpino está listo para las próximas carreras, en las que aspira a darle la vuelta a la situación. MotoGP volará a Estados Unidos dentro de tres semanas: "Austin es una pista muy diferente a todas las demás, será interesante ver cómo me sentiré sobre la moto en la salida. Espero tener buenas sensaciones. Pero es difícil de decir. El año pasado no me fue tan mal, así que ya veremos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", remachó.