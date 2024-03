Rins: "La pierna me duele más al caminar que al pilotar"

Alex Rins afronta otro fin de semana de vuelta a empezar en su carrera deportiva. Después de su paso por Suzuki y de su efímera etapa en Honda, que acabó tras apenas un año al no sentirse del todo valorado por la casa del ala dorada, el piloto español empezará una nueva era con Yamaha, que tiene muchas ganas de empezar a pesar de que los de Iwata no pasan su mejor momento en MotoGP.

En medio de una clara crisis de resultados, que les ha hecho recibir ayudas del nuevo sistema de concesiones en esta temporada 2024, en la que además deben convencer a Fabio Quartararo con un proyecto en condiciones para que se quede, la fábrica nipona recibe a un Rins que tratará de aportar toda su experiencia para mejorar la M1. Un reto que el barcelonés afronta con buenas sensaciones.

Así lo expresó el propio piloto este jueves, en su primer encuentro en Losail con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. El catalán, que se quedó en Qatar después del último test de pretemporada, se reafirmó en que la nueva Yamaha va por el buen camino, y también que él está bien físicamente después de la fractura de pierna derecha que sufrió el año pasado, y que le tuvo más de media temporada alejado de las pistas.

"Me quedé aquí tras el test y mi familia vino. Estoy muy bien. Aun tenemos que mejorar la moto, en puesta a punto, pero estamos en el buen camino", comenzó Rins. "Físicamente casi no tengo dolor encima de la moto. La pierna me duele más al caminar que al pilotar".

Sobre la Yamaha, de la cual volvió a confirmar que "se asemeja más a la Suzuki que a la Honda", Rins comentó que no ha sido una gran sorpresa. Sin embargo, detalló que se necesitará tiempo con ella: "La moto que tengo es la que me esperaba cuando firmé. Hay cosas que mejorar, pero han cambiado muchas otras. Se está modificando la forma de trabajar, y el equipo también se está adaptando. Hay que esperar media temporada para notar el efecto de esos cambios. La moto que probé en Valencia es muy distinta de la que tengo ahora".

Así, el #42, que llega con "muchas ganas de estrenarme en carrera con los colores oficiales de Yamaha", también explicó cómo está viviendo su nuevo cambio de marca y equipo técnico consecutivo, algo que también le está afectando a la hora de trabajar y desarrollar la máquina, como es lógico.

"En tres años he tenido tres grupos de trabajo distintos. Lo normalizas y das el máximo, tratando de entender a la persona que tienes al lado. Es difícil. Ahora mismo no nos entendemos de forma automática. Yo venía de trabajar con hispanohablantes. Es la primera vez que me tengo que explicar en inglés con mi jefe técnico", dijo Rins sobre su labor actual para finalizar.