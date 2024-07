Bastianini: "En realidad, Márquez arriesgó más que yo en el incidente"

Enea Bastianini volvió a ser uno de los protagonistas de MotoGP en la pasada carrera del Gran Premio de Países Bajos, en Assen. El de Ducati volvió a marcarse una espectacular remontada final para alcanzar el podio, un resultado que ya logró en Mugello, dando cuenta de su progresión ascendente.

Una de las imágenes que más llamó la atención de su huida hacia delante fue un incidente con Marc Márquez en la primera parte del circuito. Tanto la 'Bestia' como el ocho veces campeón del mundo iban al límite, y el español acabó fuera de la pista. Un incidente que tuvo su importancia, ya que según el #93 fue decisivo para no poder cumplir con la norma de presiones mínimas de los neumáticos, por lo que acabó penalizado y relegado desde la cuarta posición en carrera hasta la décima.

El Panel de Comisarios de MotoGP no vio nada punible en la acción, por lo que ni siquiera se investigó. Y en una de sus explicaciones ante los medios, Bastianini sostuvo que fue Márquez quien tomó más riesgos en lo sucedido.

"Estábamos emparejados, él soltó el freno, yo hice lo mismo, fue extraño. Pero al final yo iba por dentro y él por fuera, e intentó cerrar la trazada, pero en realidad arriesgó más que yo, precisamente porque yo iba por el interior", detalló un Enea que confesó que todas las maniobras para pasar fueron al límite en Assen por las complicadas condiciones.

"He sufrido, porque los adelantamientos eran todos al límite, no es una pista fácil y hacía viento. Hemos adelantado, pero ha sido difícil, mucho. Brad Binder fue el más difícil de pasar, como siempre, porque frena muy tarde y siempre hace trazadas extrañas. No sabría decir qué moto fue la más fácil de rebasar, pero seguro que los adelantamientos a Brad y a Maverick Viñales fueron los más difíciles. Creo que la pasada más bonita fue la de Pedro Acosta. Era como estar en una minimoto, fue el adelantamiento en el que más me arriesgué", continuó.

Además, los neumáticos fueron otra variable a tener en cuenta y que complicaron la vida: "Al final de la carrera empezamos a sufrir un poco con las gomas, pero me divertí. Desde el sábado mejoramos mucho en frenada, así que me sentí un poco más cómodo. Estoy contento de haber encontrado de nuevo mi velocidad en carrera, de tener la moto por la mano. Sin duda, hemos dado un paso adelante desde principios de año. La clasificación aquí no fue muy bien, hubo un poco de caos. Es una pena, pero Pecco Bagnaia no estaba a nuestro alcance aquí. En las primeras vueltas fue capaz de apretar muy fuerte. Quizás Jorge Martin podría haber sido un objetivo si yo hubiera salido más adelante", siguió.

"Cuando me vaya a casa estaré menos contento, ahora lo estoy por el podio, luego cuando te vas piensas, 'pero tío, si hubiera salido más adelante hubiera sido mejor'. Pero ya ves que tenía que ser así. Cuando estás en el podio no debes estar ni muy triste ni muy contento. ¿Echo de menos la sensación de ganar? Sí. En Mugello me vi bien, por desgracia no pude ponerme delante rápido, pero creo que estamos bien encaminados. Sólo nos falta tener un fin de semana en condiciones, pero tenemos que conseguirlo pronto porque estoy harto. Sachsenring nunca ha sido un circuito en el que haya brillado, pero nunca se sabe. Seguro que seremos competitivos, para la victoria ya veremos", concluyó Bastianini, haciendo balance y pensando en el GP de Alemania.