Bastianini y el duelo con Márquez en Assen: "Ninguno quería ceder"

Enea Bastianini volvió a ser el tapado de MotoGP en la carrera de este domingo en Assen. El piloto italiano salía bastante atrás, desde la décima posición tras una mala clasificación, pero volvió a hacer un gran final de carrera, donde se desenvuelve como pocos, para lograr la tercera posición y volver a subir al podio tras hacerlo en Mugello, antes del parón primaveral.

La 'Bestia' fue quitándose a rivales, a Fabio Di Giannantonio, a Marc Márquez, en una maniobra en la que el ocho veces campeón del mundo acabó fuera de la pista -y que señaló como clave para que acabara siendo sancionado con 16 segundos extra en su tiempo de carrera por no respetar las presiones de neumáticos-, y finalmente a Maverick Viñales.

Así, tras la carrera, Bastianini reconoció que el podio sí que era un objetivo pese a su mal puesto en parrilla, en una carrera que fue más difícil de lo que él esperaba de primeras, debido a las condiciones, con menos calor.

"Después de la carrera de ayer, el podio podía ser un objetivo para hoy. Y al final, estoy contento de estar aquí", empezó diciendo el #23. "Ha sido un poco más complicado de lo que esperaba, porque he sufrido un poco con el neumático trasero, y mi salida no ha sido muy buena. Pero vuelta tras vuelta he ido siempre mejor, y cuando he visto que podía conseguir el podio lo he dado todo para hacerlo. Y nada, estoy aquí".

Posteriormente, pasó a explicar cómo fue su duelo con Marc Márquez para tratar de alcanzar el podio: "Ha sido increíble, porque alargábamos mucho las frenadas. Ninguno quería ceder. Al final siempre gana el que tiene le mejor posición, yo hoy estaba por dentro y he hecho el adelantamiento".

Finalmente, se marcó los sábados como una tarea pendiente, aunque cree que la clasificación de Assen fue un poco rara: "La clasificación es una dificultad, seguro, pero este año me encuentro mejor los sábados. Lo que pasó ayer fue un poco extraño, porque estaba en un grupo como los de Moto3. Pero en el futuro tenemos que sufrir un poco menos", finalizó.