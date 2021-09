Bastianini: “Sabía que hoy podía luchar por el podio”

Seguramente era de las pocas personas, por no decir la única, en el planeta que este domingo por la mañana, antes de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, pensaba que podía lograr luchar por el podio y conseguir el primero, en su año de debutante y con una moto muy lejos, a nivel técnico, que el resto de las Ducati de la parrilla.

“Cuando me he levantado esta mañana sí pensaba que podía hacer el podio. Sabía que era capaz de hacer buenos tiempos con facilidad. Hemos sido capaces de encontrar la puesta a punto idónea para este circuito y ya en carrera, a medida que iban pasando las primeras vueltas, he visto que era capaz de hacer todo lo que me proponía encima de la moto”, ha explicado la bestia a los micrófonos de DAZN.

El ritmo y la remontada de Enea fue tan rápido que incluso en la segunda mitad de la carrera parecía que podía alcanzar a los escapados Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo.

“He visto a Jack (Miller) y le he pasado. Sabía que tenia delante a Pecco y Fabio y pensaba en ir a por ellos, pero en ese momento ya iba muy al límite y conseguir el podio ya era algo fantástico”, argumentó.

Ser la segunda Ducati en la meta, por delante de las oficiales de Miller, Zarco o Martín, sin lugar a duda es un éxito enorme. Al final, no alcanzó a Pecco por salir tan retrasado en parrilla, el 12º desde el final de la cuarta fila.

“Lo que sobre todo me ha motivado para luchar hasta el final fue ver que con mi moto puedo hacer cosas estupendas, y eso es un gran estímulo. En otros circuitos será muy difícil, pero aquí en Misano hemos trabajado mucho y muy bien”, explicó el joven corredor de 23 años.

“Al final la goma delantera (dura) ha caído un poco, porque he tirado mucho de ella al principio, así que cuando he visto algunas caídas he decidido conformarme con la tercera plaza del podio y no perderla”, reconoció.

Tras este primer podio, Bastianini se coloca ahora a 10 puntos de Jorge Martín en la lucha por el título de mejor debutante del año, con cuatro carreras por delante, una de ellas de nuevo en este circuito.

“Vendremos pronto de nuevo a correr otra carrera aquí y será un buen momento para ver si podemos hacerlo mejor”, zanjó el chico de Rimini.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Enea Bastianini en el GP de San Marino 2021 de MotoGP)