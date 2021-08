Bagnaia: "Quartararo ya ha ganado el campeonato"

Bagnaia comenzó la carrera de Silverstone desde la segunda posición de la parrilla, pero con el paso de las vueltas se convirtió en una pesadilla. El piloto de Ducati había mostrado buen ritmo durante todo el fin de semana, pero no pasó del 14º puesto en la línea de meta.

El #63 montó los mismos neumáticos que Fabio Quartararo –delantero blando y trasero medio–, lo que le creó algunos problemas que no pudo precisar. En los primeros compases de la carrera estuvo luchando por las posiciones de podio, pero poco a poco fue perdiendo terreno aunque no lo atribuyó a la elección de las gomas.

"Está bastante claro que algo no ha funcionado, porque mi ritmo fue muy bueno todo el fin de semana. En las últimas vueltas estaba rodando como una Moto2. También hice algunas tandas con neumáticos usados y fui tres segundos más rápido que hoy [domingo]. Así que no sé realmente qué ha pasado, tenemos que comprobar los datos, hablar con Michelin. Pero en un campeonato como éste, en el que estamos en lo más alto del motociclismo, creo que todas las partes de la moto tienen que estar al máximo".

"No sé los demás, pero por lo que a nosotros respecta creo que este fin de semana todo ha funcionado bien. Quizá en Austria tuvimos una carcasa diferente que nos dio más problemas. Pero este fin de semana solo Jack [Miller] tuvo problemas en la clasificación y yo hoy. También vi que Valentino [Rossi] tuvo problemas, así que no sé. Hay que hablar bien con Michelin para entender lo que no va. Me he ido largo en la curva 7 porque he perdido la parte trasera en la entrada. Con el delantero me sentí muy bien, todo el fin de semana me sentí bien con el blando, había hecho mis mejores tiempos con ese compuesto y mis sensaciones eran increíbles. Así que lo bueno ha sido utilizar hoy el delantero blando, pero no puedo decir lo mismo del trasero".

El resultado de Bagnaia en Silverstone le deja a 70 puntos del líder campeonato, Quartararo, y sus posibilidades de título son cada vez más escasas.

"Es la segunda vez en tres carreras que pierdo puntos. No conseguimos buenos resultados no por nuestras culpa. Fabio tiene una buena diferencia. Ahora Fabio ya ha ganado el campeonato. 70 puntos son muchos para recuperar. No perdemos la ambición de intentar ganar, será muy difícil y así es muy difícil. Hacemos un buen trabajo todo el fin de semana y luego en la carrera pasa algo que no puedes ir rápido. Haremos todo lo posible para estar por delante de él, pero la verdad es que en este momento es el más fuerte, siempre está por delante y no tiene problemas en diferentes situaciones. Así que debemos pensar siempre en positivo y tratar de estar delante".

"Es frustrante, porque la semana pasada conseguimos un buen resultado y era muy importante seguir recortando puntos a Quartararo. Una situación como ésta es muy difícil, porque fui fuerte y competitivo todo el fin de semana y mi ritmo era muy bueno. De todos modos, Fabio arrasó a todos con el delantero blando, mientras que yo me sentí bien todo el fin de semana con el delantero blando, lo usé en la clasificación. Mir, por ejemplo, casi nunca lo usaba, siempre utilizaba el medio. Estábamos bien con él", finalizó.