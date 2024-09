Bagnaia pole y récord en la Emilia Romagna; 19ª caída del año para Márquez

Pecco Bagnaia volvió a reinar en el jardín de su casa, el Circuito de Misano, logrando, como hizo hace dos semanas, la pole position del Gran Premio de la Emilia Romagna, logrando además batir, de nuevo, el récor del trazado, que ahora se queda a milésimas del 1.29 (1.30.031). El pulso dell italiano con Jorge Martín es eléctrico, el español se puso primero con 1.30.245, batiendo el récord, pero la respuesta del de Ducati fue instantánea. Cerca de ambos la otra Ducati GP24, la de Enea Bastianini, que acabó tercero.

Fuera de esa batalla por la primera fila se quedó Marc Márquez, que el viernes estuvo en la mezcla, afectado por una caída en la Q2, también se había ido al sueño en el FP2, sumando ya 19 caidas este año y acercándose a su récord en un año, marcado el pasado curso, el último con Honda, con 29. El de Gresini solo pudo ser séptimo, pese a salir a pista con la segunda moto, viendose superado por Brad Binder, Pedro Acosta, que saldrá desde la segunda fila, y Marco Bezzecchi, que esta vez se quedó con el sexto mejor tiempo.

Maverick Viñales saldrá octavo en parrilla, por delante de Fabio Quartararo que logró pasar directamente a la Q2 pero no pudo exprimir la buena inercia de la mañana, cuando fue segundo en el FP2. Décimo saldra Franco Morbidelli, el compañero de Martín, al que molestó rodando lento por el medio de la trazada en el último intento del madrileño. Aleix Espargaró saldrá 11 y Miguel Oliveira 12º, ambos con Aprilia.

Alex Márquez saldrá último en parrilla

Fuera de la Q2 se quedó Fabio Di Giannantonio, tercero en la Q1, como también Raúl Fernández, que hizo una buena vuelta pero no lo suficiente para mantenerse entre los dos primeros. Luca Marini superó a Joan Mir, pero ambos saldrán muy atrás en la parrilla, aunque no tanto como Jack Miller, que lo hará el 19º y Alex Márquez, que sufrió una caída con su primera neumáticos en la Q1 y tras volver al garaje y coger la segunda moto, no pudo cerrar ninguna vuelta buena, por lo que saldrá último en parrilla (21) ya que Alex Rins no tomó para en la Q1 y todo indica a que no disputará la sprint de esta tarde (15 horas).

Clasificación de la Q2 de MotoGP del GP de la Emilia Romagna 2024:

Clasificación de la Q1 de MotoGP del GP de la Emilia Romagna 2024: