Bagnaia: "El motor de 2024 aún hay que refinarlo"

Como ya sucedió en 2022, cuando Pecco Bagnaia descartó el motor nuevo para seguir con el del año anterior, el bicampeón del mundo de MotoGP con Ducati, vuelve a plantearse sarias dudas sobre la mejor que ofrece el propulsor salido de las entrañas de Borgo Panigale para mejorar un prototipo que ha ganado el campeonato los dos últimos cursos.

Entonces, sobre el papel, Bagnaia acertó y en 2022 sumó su primer corona con un motor del año anterior, una maniobra acertada que le da crédito infinito a la hora de tomar decisiones.

"Estoy contento con el día", expuso Bagnaia al final de la primera jornada de test de pretemporada 2024, en Sepang, pese a que el italiano solo marcó el 13º mejor tiempo, a 0.9 de Jorge Martín, que fue el más rápido. El italiano rodó muy lejos de sus posibilidades, no en vano posee el récord de la pista con la pole conseguida en el GP de Malasia, el pasado noviembre, cuando giró en 1.57.491.

Hace dos años, en estos mismos test, fue cuando Bagnaia tomó la decisión de hacer marcha atrás con el motor, y ahora la situación recuerda mucho a aquella.

"Hoy nos centramos en analizar las dos motos, la del año pasado y la de este, y creo que hemos dado un paso adelante con la nueva. Pero el motor de 2024 aún hay que refinarlo", advirtió, poniendo las orejas tiesas a los ingenieros de Ducati, y también a su rival con la misma moto, Martín, que pidió cautela a la hora de descartar el propulsor del pasado curso.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a esa observación en torno al propulsor, la parte más delicada a la hora de tomar decisiones, ya que una vez elegido queda sellado y no se puede cambiar en todo el año, Pecco ve beneficios en la Desmosedici GP24.

"Me gusta, sobre todo por la frenada que me permite hacer. En velocidad creo que no había demasiada diferencia", asegura.

El único contratiempo para Bagnaia fue a primera hora de la sesión, cuando salió a pista y en la curva 11 se fue al suelo.

"Por la mañana entré a pista y me caí; simplemente fue eso. El asfalto estaba húmedo", justificó el incidente.