Martín: "De momento me quedo con el motor de 2024, pero hay que ser cauto"

Ser el más rápido en pista no te garantiza ser el campeón del mundo, como muy bien sabe Jorge Martín, que el pasado año era mister velocidad pura, pero tuvo que claudicar ante la regularidad y experiencia del defensor de la corona, Pecco Bagnaia. Una de las claves de esa experiencia venía heredada por el italiano desde 2022, cuando su moto era mejor que la del español, pese a que, sobre el papel y por contrato, ambos debían llevar la misma. Sin embargo, aquel año, precisamente en el test de Sepang, Bagnaia descartó el motor nuevo y volvió al anterior, lo que dejó a Martín con un propulsor que no era tan bueno y en el que Ducati dejó de invertir.

Nuevamente en la pretemporada de Sepang, Martín quiere asegurar muy bien el tiro y sigue con las dudas en torno a un propulsor que, una vez elegido, queda sellado para toda la temporada.

"Evidentemente está mejor ser rápido que lento, pero ahora no me preocupo de eso, sino del motor y sus derivadas. Hay cosas positivas y otras que no lo son tanto", explicó el madrileño al final de la primera jornada del test, en la que fue el más rápido (1.57.951), además de ser el único que bajó del 1.58.

Desde hoy martes y hasta el jueves, Martín tiene tiempo para decidir si quiere seguir adelante con el nuevo propulsor que ha hecho Ducati para esta temporada, o si por el contrario prefiere seguir con la versión del año pasado.

"De momento me quedo con el motor de 2024, pero hay que ser cauto porque no quiero cometer el error que cometimos en 2022", subrayó el chico de Pramac.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hay que seguir probando, pero creo que el nuevo motor ofrece algo más de potencia, y eso es bueno", añadió Jorge, que en estos test no podrá contar con la colaboración de su nuevo compañero. Franco Morbidelli, que sigue en casa recuperándose de un golpe en la cabeza.

A modo de advertencia, Martín apuntó a la mejor de uno de los rivales de Ducati.

"Creo que Honda ha mejorado mucho el motor; Luca Marini se me iba en la recta", dijo del nuevo fichaje de HRC.

Capaz de llevar la lucha por el campeonato hasta la última carrera de Valencia el pasado curso, Martín tendrá este año una nueva oportunidad de asaltar el campeonato.

"Esta moto no supone un cambio tan grande como el que hubo entre la de 2022 y la de 2023. Pero creo que seremos un poco más competitivos", justo lo que necesita para poder conseguirlo.