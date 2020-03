Por qué Aprilia ya es un equipo top de MotoGP

Aprilia desveló la tan esperada "revolucionaria" RS-GP en el test de pretemporada en Sepang, recibiendo de inmediato elogios de su piloto número uno, Aleix Espargaró. Con ello, la marca ya ha superado su primer gran desafío con su nueva moto.

Las primeras impresiones de Espargaró: Espargaró: “La Aprilia 2020 es muy prometedora”

Espargaró no acostumbra a morderse la lengua y no ocultó su frustración durante 2019, motivada por la falta de progresión de Aprilia. En Misano se llegó a un punto crítico cuando expresó su enfado con la marca de Noale por no haber llevado ninguna actualización al test en ese circuito días antes. El jefe del equipo, Romano Albesiano, refutó esto, lo que llevó a otra réplica pública de Espargaró contrarrestando sus declaraciones.

El probador de la marca, Bradley Smith, explicó a Motorsport.com ese mismo fin de semana que se estaba trabajando y que Espargaró solo tenía que tener paciencia.

Una no representativa séptima plaza en Aragón –fruto de la naturaleza de un circuito que enmascaraba las debilidades de la RS-GP– fue el único resultado entre los ocho primeros de la campaña de Espargaro, lo que puso a prueba su paciencia. En ese momento Aprilia corría el riesgo de perder uno de los dos únicos elementos que le daban credibilidad en MotoGP.

Eugene Laverty, Aprilia Racing Team Gresini

Aprilia volvió al campeonato como equipo oficial en 2015, con una decepcionante RSV4 modificada, antes de su verdadero regreso en 2016. Con su nuevo fichaje, Espargaro, logró igualar su mejor resultado en MotoGP, sexto dos veces en 2017.

La progresión de Aprilia se estancó al año siguiente. El intento de dar un gran salto salió mal. La moto perdió su fortaleza en las curvas y le llevó la mayor parte del año encontrar el camino.

Las cifras de velocidad punta en Sepang son un poco engañosas, ya que el medidor se encuentra en el punto donde la mayoría frena antes de la curva 1. Por lo tanto, cuanto más valiente se sea, más rápido pareces. Jack Miller fue el mejor marcando 337,5 km/h con la Ducati del Pramac.

La RS-GP 2020 ha sido completamente rediseñada. Lo más importante es que incorpora un motor V4 de 90 grados para intentar igualar a Honda y Ducati.

Espargaró se quedó en 330.2 km/h, unos 4 km/h más rápido que su mejor velocidad durante el Gran Premio de Malasia del año anterior. Puede no parecer mucho, pero las pequeñas ganancias en potencia pueden ser tan beneficiosas como las grandes en agilidad.

El español se mostró exultante por la mejora de la moto respecto a la RS-GP del año pasado, señalando que es "aún más" potente que la 2017 y recordándole a la Yamaha Forward con la que fue segundo en Aragón en 2014, la que considera "una de las mejores motos" que jamás ha pilotado. La estabilidad también ha mejorado, un área clave en la moto del año pasado.

Espargaró terminó el test de Sepang en el décimo puesto, a solo 0.345 segundos de la cabeza. Pero aún más impresionante fue su tanda de 12 vueltas, una de las más fuertes de toda la parrilla con varias vueltas en 1:59 medio que demostraban el paso adelante dado por la RS-GP.

Quizás la mayor mejora, y la clave para ver la verdadera revolución de Aprilia, es cómo trabaja el equipo ahora. Esto respalda al segundo elemento que aumenta la credibilidad de Aprilia: el CEO Massimo Rivola.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Rivola se incorporó al equipo el año pasado tras casi una década como director deportivo de Ferrari en la Fórmula 1, durante la cual también supervisó el programa de jóvenes pilotos de la Scuderia, del que, entre otros, salió la nueva estrella, Charles Leclerc.

Espargaró desveló que Rivola trajo ideas de la F1 a Aprilia, introduciendo la comunicación por radio entre el piloto y los mecánicos. Mucho más significativo que eso, según el catalán, es cómo ha dado forma de equipo oficial a Aprilia.

"Viene de un mundo completamente diferente, pero es un tipo muy inteligente y lo que está haciendo es mejorar cada área y hacer que trabajemos como un gran equipo", dijo Espargaro a Motorsport.com. "Creo que en el pasado, Aprilia siempre ha sido una marca muy grande. Pero estábamos trabajando un poco como un equipo pequeño y esto era un error. Ahora, cada área del equipo ha mejorado y crecido".

Con Rivola, Aprilia experimentó un crecimiento continuo a lo largo de 2019. El aumento del presupuesto y los recursos por parte del Grupo Piaggio ha permitido que la marca italiana incorpore personal clave de Ducati y Suzuki, así como miembros de Ferrari y McLaren en F1.

Pero Rivola no está tratando de crear el Ferrari de MotoGP en Aprilia. Según su opinión, "MotoGP tiene que seguir siendo MotoGP, y la Fórmula 1 la Fórmula 1". Aunque reconoce que ciertos elementos se pueden incorporar a un equipo más pequeño, es casi imposible que un equipo más pequeño corra como Ferrari, en concreto el equipo oficial más pequeño de MotoGP a nivel de efectivos y recursos.

"La Fórmula 1 es un lugar donde si inviertes más dinero, tienes más personas y eres una organización más grande", detalla Rivola a Motorsport.com. "Es cierto que hay algunas formas de trabajar que son buenas para ese sistema, pero es más fácil con menos personas. Al revés, es más difícil de aplicar".

"Si estamos abiertos a esto, encontraremos mejores soluciones. Si nos cerramos, nos mantenemos con nuestra experiencia y decimos 'Sé cómo hacerlo, sígueme', este no es el enfoque que queremos. El método es encontrar personas que puedan decir 'esta es mi experiencia, esa es tu experiencia, intentemos aplicar nuestra experiencia y encontrar una solución'".

Aprilia RS-GP 2020

En noviembre, Espargaro dijo que su objetivo era repetir lo que Andrea Dovizioso había hecho en Ducati desde que fichó en 2013, pasando de la zona media a luchar por el campeonato en los últimos años.

Rivola reconoce que Aprilia "no se va a volver loca por subir al podio de imediato", pero quiere que la revolución de Aprilia continúe para mantener la "buena base que tenemos en términos de personal".

Puede sonar extraño, pero los equipos que fracasan en el automovilismo tienden a contratar y despedir como un intento desesperado por recuperar la gloria perdida. Por eso, Rivola no quiere interrumpir la progresión cuando el verdadero avance no parece muy lejos.

Tras el último día en Sepang, Espargaró calculaba que podría haber estado en el podio si se hubiera corrido entonces, pero también señaló que una cosa es ser rápido y otra es hacerlo de forma constante. Hasta entonces, la nueva RS-GP aún no había completado una distancia de carrera completa.

La nueva Aprilia no estuvo lista hasta finales de enero, mientras que Honda ha probado la moto de 2020 desde el verano pasado. La fuerte tanda de Espargaro en Sepang se vio truncada por un fallo en el escape, y reconoció que cada vez que realmente intentaba forzar la moto, surgía otro problema.

Aprilia todavía esté por debajo en aceleración frente a sus rivales. Espargaró lo admitió después de seguir la Honda de Alex Márquez durante los test, donde dijo que "no había forma" de poder adelantarle porque la RC213V sale de las curvas mucho mejor.

Al menos, Aprilia podrá continuar con el desarrollo del motor tras la primera carrera, pero la fiabilidad se presenta clave para que Espargaró sea un verdadero contendiente al podio.

Poco importa esto, ya que el potencial de la RS-GP 2020 es obvio. La reestructuración y el enfoque de Rivola han dado lugar a lo que es la mejor MotoGP que Aprilia ha construido y, por primera vez desde su regreso, parece que realmente pertenece a la élite.