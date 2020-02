Luces y sombras del test de Sepang

El de Cervera (Lleida) terminó el 13º en la tabla de tiempos combinada, una posición que podría alarmar si no fuera por la segunda posición de Cal Crutchlow , sobre quien la marca del ala dorada centró el mayor volumen del trabajo. El británico destacó el paso adelante dado en el motor, pero a la vez también las sensaciones que ofrece la nueva goma trasera que Michelin introducirá este ejercicio.

El francés, el diamante en bruto del campeonato, fue un disparo a un giro, aunque el hecho de llevar solo dos días con la Yamaha de 2020 hace pensar que su adaptación a ella aún tiene mucho margen de mejora. Las características del nuevo compuesto Michelin trasero parecen irle de perlas a la M1, que además ha ganado algo de velocidad punta, uno de los principales hándicaps que arrastran los corredores del fabricante de Iwata como consecuencia de la naturaleza del motor 4 en línea de su prototipo. La explosividad de Quartararo no fue acompañada de la constancia que sí exhibió Viñales, mientras que Rossi –el quinto más rápido de la general– parece algo más lejos de su vecino de taller. “Estamos contentos porque uno de nuestros principales puntos negativos, que era la degradación de la goma posterior a partir de media carrera, parece que ha dejado de serlo. Eso hay que confirmarlo en otros circuitos”, resumió Rossi .

Al igual que Ducati y Yamaha , Suzuki también espera disponer pronto del ya famoso ‘ holeshot ’, el dispositivo que optimiza el rendimiento de las motos en las arrancadas a partir de rebajar la distancia del tren trasero respecto del suelo. A tenor de los testimonios tanto de Rins como de Mir, el constructor de Hamamatsu puede haber dado con la tecla que le permita solucionar los problemas a una vuelta que tanto le venían condicionando. “Hemos dado un paso hacia delante a nivel de constancia. Ahora hay que pedir ser más regulares, y eso principalmente es cosa mía, que voy encima de la moto, pero también de Suzuki”, resumió el #42 al terminar los ensayos. “La verdad, no esperaba que estuviéramos tan bien. Somos rápidos tanto a una vuelta como en las tandas largas”, opinó Mir .

Frenazo de Ducati

Sin duda, el equipo que más dudas ha generado hasta el momento. Si la marca italiana abandonó Sepang hace un año dejando claro que en ese momento tenía más pegada que nadie, la sensación ahora es exactamente la opuesta. Tanto por aquello que refleja el cronómetro como, sobre todo, por las declaraciones de los pilotos. Por más que Andrea Dovizioso siempre ruede a medio gas en invierno, al italiano, subcampeón del mundo las últimas tres temporadas en las que ha sido el único capaz de poner en aprietos a Márquez, no se le intuye la confianza de otras veces.

Si uno escucha a Danilo Petrucci, la cosa todavía parece mucho más preocupante. El Michelin trasero no parece mezclar bien con la Desmosedici y los técnicos de Borgo Panigale hacen y deshacen para tratar de que las carencias endémicas de la moto roja –su agilidad en curva– no se vean todavía acentuadas con la nueva construcción del suministrador francés. ¿Algún argumento para la esperanza? Que Dovi, 15º en la combinada a medio segundo de Quartararo, hizo su giro más veloz con el compuesto duro.

“Lo que entendemos es que Maverick y Rins van muy fuerte. Nosotros no estamos lejos pero las sensaciones que transmite la moto no son las mejores. Tengo dudas acerca de la caída de la gomas. Hay que ver si es debido a las condiciones extremas de esta pista o si esa será la tónica del año”, convino el #04.

Para pesimista ya está Petrucci: “Estamos contentos del trabajo que hemos hecho pero no de la velocidad que tenemos en ritmo de carrera. No somos los más rápidos como sí lo fuimos el año pasado. Hay varios pilotos que van más rápido que nosotros. Estoy preocupado porque no terminamos de entender cómo se comportan las gomas”.