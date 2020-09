Alex Rins acabó con el 13º mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de San Marino, pese a bajar en un segundo su tiempo de la tarde respecto al FP1. El de Suzuki se centró en trabajar con los neumáticos, ya que además de la nueva carcasa trasera, Michelin ha llevado un delantero duro extra a esta pista, lo que hace que tengan cuatro gomas con las que jugar en el tren delantero.

“Ha sido una jornada un poco complicada para tener un buen setup. Nos hemos centrado más en los neumáticos que en las suspensiones. Hemos tenido problemas para parar la moto. Sin embargo, no me preocupa. Hemos avanzado el tema neumáticos y espero mañana mejores sensaciones. Ahora me cuesta parar la moto y hay que resolver ese tema para el FP3”, explicó el barcelonés.

La GSX-RR brilla por su paso por curva y su estabilidad, pero al catalán le costó encontrar una buena puesta a punto.

“La Suzuki es una moto bastante estable. Tenemos problemas en las zonas rápidas, la moto se mueve muchísimo. Maverick hoy me sacaba bastante en las cruvas rápidas, pero podíamos recuperar en otros sitios. Me da la sensación que la Yamaha pasa mejor por los baches”, zanjó el #42.

Las fotos de Alex Rins en el GP de San Marino