Rins: “No he cometido errores, ha sido una caída inesperada”

Alex Rins protagonizó una de sus remontadas marca de la casa saliendo el 16º en parrilla y llegando a las posiciones delanteras. Incluso, en una maniobra al límite en la curva 10, llegó a liderar unos metros antes de que Jack Miller y Danilo Petrucci le pasaran.

Justo después de que el australiano tuviera que abandonar por una rotura del motor, Rins se puso segundo y parecía con ritmo para disputarle la victoria a Petrux, algo que finalmente no pudo debido a una caída.

“Ha sido una lástima. Hasta antes de la caída, ha sido una carrera genial. Ha costado que los neumáticos entraran en calor, era difícil pero lo hemos manejado bien, he ganado varias posiciones y nos hemos ido para adelante. Tenia buen feeling con la goma delantera, hemos luchado mucho con Dovi y Miller. Petrucci se ha escapado y cuando ha roto motor Miller me he ido para adelante y estaba pillando a Petrux, justo cuando me he caído”, relató el de Suzuki.

“Estaba pilotando bien, frenando en el sitio, ha sido totalmente inesperado”, añadió.

Rins explicó que tras la carrera compararon la vuelta anterior con la de la caída, incluso su vuelta más rápida, con el giro en el que se cayó.

“He frenado en el mismo sitio, muy parecido, quizá con un poco más de presión de freno. Ha sido un fin de semana lleno de caídas. Intentaremos que el año que viene esta carrera se haga más pronto en el calendario porque hace demasiado frío”.

Para Rins, su dura lucha con las tres Ducati no tuvo que ver con la caída.

“No ha tenido nada que ver, cuando hemos hecho la reunión, sí les he dicho a los técnicos que quizá tenia demasiada electrónica, iba gas a fondo y faltaba potencia, debemos ajustarlo. Es complicado, porque solo tuvimos un entrenamiento en agua, pero nos faltaba potencia saliendo de las curvas”.

“Por lo que se ve en la telemetría, es complicado sacar una valoración. Las vueltas han sido muy parecidas, no he fallado, no me he ido largo en ninguna vuelta, en los puntos críticos no me he ido fuera, ha sido una caída inesperada”, reiteró.

Una caída que, sin duda, le privó de luchar por una victoria que tenía cerca.

“Con opciones de podio seguro. Estaba segundo y me encontraba muy a gusto, no sé si para ganar, pero el ritmo era bueno y no sé si hubiera llegado a Petrucci o no, pero estaba muy cómodo con la moto”, zanjó el barcelonés.