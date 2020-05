Alex Márquez: “Me he ganado estar en el equipo Repsol Honda”

El 13 de agosto de 2019, cuando aún no se había proclamado campeón del mundo, Alex Márquez anunció su renovación con el equipo Marc VDS para continuar una temporada más en Moto2, por lo que su decisión de seguir en la clase intermedia era firme.

Sin embargo, el inesperado anuncio de la retirada de Jorge Lorenzo dejó una vacante en el equipo oficial Honda para 2020, lo que precipitó que, finalmente, Alex diera el salto a la categoría reina junto a su hermano Marc Márquez.

La noticia fue recibida con división de opiniones, los que pensaron que era un paso merecido por ser campeón de Moto2, y los que creyeron que la plaza era una gentileza de Honda a su campeonísimo hermano.

En ese sentido, Alex aseguró este domingo en DAZN que “no me he sentido mal tratado” por esa división de opiniones. Y que “estoy tranquilo. Me he ganado estar en el equipo Honda”, de MotoGP.

Uno de los que más reivindicó el valor de Alex es su propio hermano Marc. "Hay gente que piensa que las cosas se regalan y yo sé que mi compañero es el campeón del mundo de Moto2 y no mi hermano", dijo Marc tras conocerse la noticia.

“Marc siempre me ha protegido mucho. Nos ha mal acostumbrado muchísimo, al ganar ocho títulos, al convertir en algo normal ganar tantas carreras, hacer tantas salvadas, es excepcional todo lo que hace. Y eso se traduce en que la gente vea como una cosa normal conseguir todo eso, cuando es algo que cuesta mucho”, explica Alex.

“Personalmente intento centrarme en lo mío, la gente que entiende de esto sabe realmente lo que cuesta ganar un título, ganar dos… hacerlo en Moto3 y Moto2”.

Un palmarés que le avala para estar en el equipo Repsol con pleno derecho, y la cosa no se detiene ahí, ya que el menor de los Márquez mantiene sus aspiraciones.

“He tenido la suerte de siempre conseguir lo que me he propuesto. El Campeonato de España, el Mundial de Moto3 y el de Moto2, me ha costado más o menos, pero con trabajo lo he conseguido. Yo creo en eso: el talento sin trabajo no sirve de nada. Ese es mi día a día, trabajar duro, mejorar y llegar a las carreras tranquilo, sabiendo que no he podido hacer nada más porque he dado el cien por cien”.

Pese a que aún no ha podido debutar en la clase mayor debido al COVID19, para Alex el gran sueño no puede ser otro que, algún día, convertirse en campeón de MotoGP.

“Está claro, ser campeón de MotoGP es el último escalón, seguramente el más difícil, al que solo acceden los elegidos, es así. Si no eres Marc Márquez, para ganar en MotoGP se tienen que dar muchos factores y que te vengan todos de cara. Es mi sueño y voy a trabajar, llevará el tiempo que lleve, pero quiero hacerme con un sitio en la parrilla para poder luchar, algún año, por el título”.

Además de Marc, que defendió en todo momento el merecimiento de Alex para estar en Honda, también Valentino Rossi le reivindicó: “Hay que tener en cuenta que el hermano de Márquez es el campeón de Moto2, es un piloto rápido, así que ¿por qué no?, no es que Honda le vaya a regalar la moto”, dijo el italiano el pasado noviembre.

“Nunca me he sentido maltratado ni he pensado que haya alguien que no le da valor a lo que hago", mantiene Alex.

"Está claro que habrá mucha gente que pensará que me han puesto en Honda porque soy el hermano de Marc. Al final, cuando tu ganas en Moto2 y Moto3 parece que no tenga importancia, sobre todo por la moda que se extendió hace unos años de tratar de subir super rápido a MotoGP. En Moto2 y Moto3 están los pilotos del futuro, se está viviendo un cambio generacional, se van a retirar muchos pilotos y subirán los de abajo”, reflexiona.

“Era el campeón del mundo de Moto2, Honda necesitaba un piloto en ese momento y me llamaron a mí. No hay más, no hay nada extraño. Yo estoy tranquilo porque he hecho mi trabajo en pista y me he ganado estar, hoy en día, en el equipo Repsol Honda”, zanja el de Cervera.

