Márquez: "Alex sabe las veces que me he caído yo para entender la Honda"

Cheste.- La pretemporada 2020 arrancó con caída de los dos hermanos Márquez. Pasadas las 11 de la mañana, pocos minutos después de salir a pista por primera vez con la Honda, Alex se iba al suelo. El frío y la inexperiencia le jugaron una mala pasada.

"Cuando le he visto salir, he dicho: 'Valiente ahí'. Había dos motos en pista y ya sale. Dije: 'Ya verás'. Esto te resta mucha confianza de entrada. Luego ha ido cogiendo mucha. Es un caída de rookie por salir con la pista demasiado fría", explica Marc.

Al campeón de MotoGP no le extrañó la caída.

"Ya le he dicho que para entender los límites de la moto cuantas veces me he caído yo. Es una moto que requiere mucho esfuerzo y valentía. Creo que es mejor no saturarlo a nivel de información. Quizás en otro box tendría menos presión. No todo el mundo tiene el valor y las ganas de coger un reto así. Estaba convencido. Otros no lo han hecho. Yo no tenía claro que lo cogería", señala.

Las incidentes para los hermanos no quedaron ahí. Poco después de la 1, era el mayor el que se caía.

"He tenido una caída muy rara con la moto nueva saliendo de box. No ha habido ningún problema mecánico. Aquí, con el frío, venimos rodados y para ser un test ha habido muchas caídas", recuerda.

Mientras abandonaba la escapatoria, se le vio coger una pieza de los restos que esparció la RC213V por la grava.

"Cuando me ha caído y he levantado la vista, la moto estaba destrozada. He visto trozos de carbono y pensaba que era la centralita. Eran la cámara. La he cogido y la he puesto en un rincón", indicó.

Márquez dispuso de una moto 2019 y un híbrido con piezas para la próxima temporada.

"Tenía la moto de toda la temporada y luego un prototipo con pasos hacia 2020. Ahí hemos empezado a probar y entender cosas. Empezamos con una buena base, pero aún hay cosas a mejorar. Poco a poco coger información y en malasia ya estará la definitiva".

Los dos pilotos de Cervera (Lleida) no comparten los aquí y no será hasta la semana que viene en Jerez cuando se estrenen como compañeros. No obstante, el #93 deja claro que en los circuitos lo va a tratar como un rival más.

"Hay gente que piensa que las cosas se regalan y yo sé que mi compañero es el campeón del mundo de Moto2 y no mi hermano. La profesionalidad la tienes que saber diferenciar. Si le puedo dar una consejo lo haré en casa. Bastante tengo con lo mío. Si ves algo le das el comentario, pero para eso también esta Emilio [Alzamora] y Alberto [Puig]. Seguiré trabajando como hasta ahora. Él tiene que aprovechar la oportunidad, ir poco a poco y coger la dinámica", zanja Marc, que acabó el día quinto, a medio segundo de Fabio Quartararo.