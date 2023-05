Alex Márquez: "Los comisarios han cometido muchos errores en MotoGP"

No es un secreto que las decisiones de los comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo en la temporada 2023 de MotoGP, y también en años previos, están dando mucho que hablar en el paddock del Mundial. El descontento entre los pilotos es notable, lo que ha provocado que los comisarios, con Freddie Spencer a la cabeza, se vayan a reunir con ellos durante el Gran Premio de Francia de este fin de semana.

La sanción de Marc Márquez en Portimao o sanciones como las de Jerez, con Quartararo teniendo que hacer dos Long Lap Penalty o con Pecco Bagnaia teniendo que devolverle la posición a Jack Miller por un toque, han sido tema de debate desde que empezó esta campaña.

A estos incidentes y a la actuación de los comisarios se ha referido Alex Márquez en su llegada al circuito Bugatti de Le Mans. El piloto de Gresini Racing cree que los encargados de velar por la justicia del deporte no han estado nada afinados en este inicio de año, y ha explicado su punto de vista.

"Yo no soy uno de los que estaba pidiendo hablar con los comisarios de la FIM, porque creo que al final es algo difícil. Pero creo que han cometido muchos errores, empezando por la sanción de Marc en Portimao. Después, han aplicado distintas medidas para acciones similares... Es un poco extraño. Solo queremos entender un poco más por qué aplican a acciones parecidas", dijo en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

A la pregunta de si son competentes, dijo: "No soy el que tiene que elegir a los comisarios, creo que es una responsabilidad del presidente de la Federación, Jorge Viegas. Él es quien tiene que tomar decisiones si piensa que tiene que tomarlas".

"Pero es verdad que, con acciones como la de Pecco y Miller en Jerez [el italiano tuvo que devolverle la posición al australiano por tocarle]... Vamos a por sanciones que no son de las carreras. Este es un deporte en el que siempre habrá contacto", continuó.

De cara a qué espera este fin de semana, el español espera mejorar sus resultados de Jerez, en una pista que no le agrada en demasía: "El tiempo podría ser mejor. No es una pista de mis favoritas, me gustan más los circuitos de 'flow', con gas, tipo Phillip Island, Mugello... Pero con tanta frenada, no. Pero creo que para Ducati no está mal. Probaremos algunas cosas en Le Mans para solucionar algunos problemas específicos de la moto".

"Con la moto del año pasado, que es la que tenemos, debemos intentar entender dónde fueron rápido Pecco y Enea Bastianini aquí en 2022. Por alguna razón aquí, Enea, que no es un gran frenador como Pecco, conseguía sacar algo más de la Ducati", añadió para finalizar.