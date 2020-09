Cuando el menor de los Márquez estampó su firma en el contrato que le unía al equipo oficial de HRC el pasado mes de noviembre en Valencia, el mundo en el que se adentraba el entonces campeón del mundo de Moto2 era de color y fantasía, un escenario que, en solo unos meses, ha dado un vuelco que lo ha oscurecido todo.

Alex no estará el próximo año en el Repsol Honda, y en la reducida y atípica temporada 2020, no ha podido, de momento, coincidir ni un fin de semana completo con el mejor piloto de la parrilla, referente absoluto, compañero y hermano, Marc Márquez. De momento, Alex ha tenido que afrontar su gran aventura en solitario.

Tras estar en los puntos en sus cuatro primeras carreras en MotoGP, con un 8º puesto en el Gran Premio de Andalucía como mejor resultado, Alex acabó 16º en la carrera de Estiria y 17º, su peor resultado del año hasta ahora, este domingo en Misano, donde los dos pilotos del Repsol Honda acabaron último y penúltimo.

“El domingo en el warm up de la mañana (9º) me encontré mejor, dimos un paso adelante respecto a la cronometrada del sábado, pude hacer un ritmo más decente. En carrera sabía que empezando tan atrás es complicado no perder tiempo en las primeras vueltas, perdimos el grupo en el que podía haber estado, que era en el que iban Binder u Oliveira. Hay que mejorar en la clasificación, el domingo dimos un paso adelante, no es suficiente pero la mejora está ahí. El martes tenemos un test y debemos consolidar el paso que hemos dado y mejorar el próximo fin de semana”, fue el resumen de Alex tras la carrera de este domingo.

Con el resultado en la mano, acabar 17º a 22 segundos del ganador, se ve como un paso atrás, que no coincide con la impresión del piloto, que ve pasos adelante en su día a día.

“Está claro que hay avances. Si haces las cuentas, esos 22 segundos son 0.8 por vuelta, en la primera ya pierdes cuatro segundos, el ritmo fue muy similar al del grupo que teníamos delante, pero no fui todo lo consistente que tenía que ser para estar con ellos, perdí la conexión en las dos primeras vueltas. Todo y con esto, pudimos acabar la carrera con una buena progresión, hice mi mejor tiempo en la última vuelta y esto quiere decir que hay margen. Hay que mejorar las salidas y los primeros giros, porque casi siempre acabamos bien en la parte final de las carreras”, argumenta Alex, que como punto positivo las ha terminado todas.

El domingo, en Misano, el podio de la carrera de MotoGP lo completaron Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia, los dos campeones que precedieron a Alex en el título de Moto2, junto a Joan Mir, otro corredor al que Márquez ganó en la categoría intermedia.

Sin duda un estimulo y una referencia para el menor de los corredores de Cervera.

“Es una motivación, está claro. Con trabajo están demostrando que todo es posible, que todo llega, han hecho una buena carrera y se ve que tienen la categoría por la mano y que lo están aprovechando en este año tan atípico para todos”, explica.

“Las carreras son muy extrañas y cuesta entender claramente quién es el líder de la categoría y quién marca la pauta. Está claro que ver este podio es una motivación para seguir trabajando, pero nunca he perdido las ganas y el entusiasmo de progresar. Al final llegas a circuitos nuevos en los que no he corrido nunca con la MotoGP, y unas veces cuesta más y otra menos, pero ahora tenemos un test y otro fin de semana aquí, y trataremos de luchar para estar el domingo en el grupo del décimo al quince”.