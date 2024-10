Alex Márquez: "He cometido un error muy grande, solo puedo pedir perdón al equipo"

Faltaban poco más de veinte minutos para el inicio de la carrera cuando se abrió el pitlane del circuito de Buriram y los pilotos, como es habitual, salieron de boxes con sus motos para ir a la parrilla. En las pantallas del circuito se pudo ver entonces a un piloto en el suelo, no quedaba claro si era una vídeo de repeticiones o la realidad: Alex Márquez se había caído al suelo, en la curva 11, dañando aparentemente la moto.

El resultado fue que Alex tuvo que volver andando a boxes, donde su segunda moto estaba preparada para seco, ya que en ese momento llovía. Tuvieron que cambiar todos los settings y hacer una moto para correr en mojado, lo que le impidió llegar a tiempo a la parrilla. Salió desde el pitlane a la vuelta de calentamiento, llegando a la parrilla último para salir 23º a carrera. Todo y con eso acabó décimo.

"La he 'cagado', así de claro, no puedo decir nada más, solo pedir perdón al equipo porque ha sido un error muy grande. No ha sido un error por falta de concentración o porque me haya empanado. Quise probar una línea que había hecho en el warm up, que era cortar un poco el piano en la curva 11, que por la mañana (también en mojado) se podía, he visto que había mucha más agua, pero pensé en probarlo de manera suave, pero ese piano era como hielo y cuando me he dado cuenta ya estaba en el suelo. Pero lo llevaba en la cabeza, así que si no era en esa vuelta hubiera sido en la siguiente, yendo a parrilla, porque era mi idea. Error y hay que tomarlo como experiencia, es una cagada grande".

A partir de ese momento, el estrés en el garaje de Gresini fue frenético, cambiar la moto, calmar al piloto, recuperar la otro moto. Alex logró sobreponerse y completar una carrera más que aceptable.

"Intenté salir lo mejor que pude pero sin volverme loco, las primeras posiciones las recuperas rápido, pero luego ya te pones en el tren y te quedas ahí, he luchado, lo he intentado pero tampoco el feeling era maravilloso, y no quería volver a equivocarme. Sí, saliendo último acabar el 10º no está mal, pero también ha habido muchas caídas", fue honesto el catalán.

"Lo que quería era acabar, llevar la moto al box y no volverme a caer, sobre todo".

Sobre esos minutos de nerviosismo, Alex trató de no perder la calma.

"El tema es que con la lluvia la segunda moto estaba preparada para seco, y fue una lástima ya que si hubieran sido las dos motos iguales me hubiera dado tiempo de salir porque aún faltaba un minuto para cerrar el pit lane. Pero tuvieron que cambiar la moto para mojado, son cosas que pasan. Hay que coger experiencia. En cualquier caso es error mio cien por cien, esta vez me podéis meter 'palos' con razón".

Pese a la gran carga tecnológica y de electrónica, las MotoGP no tienen un mapa para hacer estas vueltas sin peligro, como cuando se pone el limitador en el pitlane.

"Depende, ahora cuando vamos a parrilla en seco vamos todos muy lento para ahorrar gasolina, podríamos ir caminando, pero en estas condiciones ya vas con la moto de carrera".

Sin este contratiempo, Alex tampoco se veía para una gran resultado. "No tenía muy buen feeling hoy, la verdad, creo que sin la caída no hubiera quedado más allá del octavo puesto final", dijo con su habitual honestidad.