Bagnaia: "Es mi mejor temporada, pero también en la que he cometido más errores"

Tras un sábado en el que la cara del italiano no podía esconder la frustración por haber cedido dos puntos más en el duelo cerrado por el título que mantiene con Jorge Martín, el domingo fue el día de Pecco Bagnaia, que interpretó a la perfección el guion que se había marcado para tratar de acortar distancia con el español, que sigue al frente de la tabla general con 17 puntos de margen sobre él, con solo dos carreras para el final.

La coyuntura actual hace que Martín se presente el fin de semana que viene, en Malasia, con opciones matemáticas de celebrar su primer entorchado en la categoría de las motos pesadas: será campeón el domingo si en el cómputo de los dos días acumula 21 puntos más que su rival.

Con todo, Bagnaia se fue de Buriram con la moral a tope tras haberse adjudicado su noveno triunfo del curso, en unas condiciones ideales para liarla. La lluvia hizo estragos entre el pelotón y no perdonó el más mínimo error, como, por ejemplo, el que le costó la caída a Marc Márquez cuando trataba de enfilarle a él, ya en el último cuarto de la prueba. "Solo quería llegar a hacer el máximo de mis posibilidades. Sabía que Marc era el más rápido en agua, y también que tenía que dejarle atrás para meterle entre yo y Jorge, para así sumar más puntos. Jorge no iba a arriesgar tanto. Así que esperé hasta que me encontré bien y después empujé", resumió Bagnaia.

Según reconoció el propio corredor turinés, esta victoria es la primera que se adjudica en agua desde que compite en moto (2005), algo que le insuflará un enorme globo de confianza. "Esta es mi mejor temporada, pero también en la que he cometido más errores y me he caído más veces. Ganar era muy importante, y hacerlo en agua me da muchísima fuerza y motivación. Hay que ganar puntos así, no perderlos como ayer", concedió el bicampeón del mundo, que con una autoridad tremenda le dio a Ducati el 17º triunfo de este ejercicio, una cifra que iguala el récord de 2023.

"Quiero dedicarle esto a mi equipo, que ha trabajado mucho porque esta mañana no me encontraba nada bien con la moto, sobre todo, en la frenada. Con ellos conseguimos que todo saliera perfecto", añadió el #01.

Sobre los dos asaltos que quedan, comenzando por el de la semana que viene, en Sepang, Bagnaia se lleva en el zurrón la experiencia acumulada en un fin de semana que comenzó torcido y terminó de la mejor manera.

"La motivación es muy alta. Sabemos dónde nos hemos equivocado este fin de semana, y que no nos volveremos a equivocar. Al mismo tiempo, también somos conscientes de que Jorge está en un estado de forma especial", zanjó el piloto de Ducati.