Alex Márquez recibe el 'apto' médico para correr la FP1 de MotoGP en Brno

Alex Márquez ya tiene el visto bueno para volver a correr en MotoGP este fin de semana, en el Gran Premio de la República Checa. Al menos, en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes por la mañana.

El vigente subcampeón del mundo de la categoría reina está ausente de la parrilla desde el GP de Catalunya, en el que sufrió un violento accidente tras impactar contra la KTM de Pedro Acosta, helando la sangre de todos los espectadores. Afortunadamente, las lesiones que sufrió fueron menos graves de lo que podrían haber sido, y tras unas semanas de recuperación, el pequeño de los Márquez Alentà ya está listo para volver a subirse a su Ducati. Y tiene el 'apto' de los médicos del campeonato.

Tal y como estaba previsto, como ya informó Motorsport.com, el corredor español ha viajado al Autódromo de Brno, donde este jueves ha pasado una revisión médica con el Doctor Ángel Charte, después de haberla superado con su médico de confianza, el Doctor Samuel Antuña. Así, Alex Márquez ha recibido un primer 'apto', para disputar la FP1 de este viernes, a partir de las 10:45 horas. Tras esa primera toma de contacto, deberá someterse a un nuevo control médico, y ese chequeo determinará si está en condiciones de completar el resto del fin de semana en la República Checa.

Cabe recordar que el #73 se lesionó en la carrera larga del Circuit de Barcelona-Catalunya, el pasado 17 de mayo, cuando la moto de Pedro Acosta se paró y Alex, que iba pegado a su rueda, no pudo esquivar a la KTM, estrellándose contra ella y saliendo volando, junto a su Ducati, hacia la escapatoria de la curva 10.

Alex Márquez recibió fuertes golpes por todo el cuerpo, siendo lo peor una fractura en la clavícula derecha, de la que se operó aquel mismo domingo, y un impacto muy fuerte en la vértebra cervical C7, que es lo que ha concentrado gran parte de su rehabilitación.

Desde entonces, el ilerdense se ha perdido los grandes premios de Italia, donde le sustituyó Michele Pirro; y de Hungría, donde lo hizo Iker Lecuona, completando una gran actuación. Tras ocho grandes premios, y seis disputados, Alex Márquez ocupa la novena posición del Mundial de Pilotos de MotoGP, con 67 puntos, a 113 del líder, Marco Bezzecchi, tras un año más complicado con la GP26 que con la GP25, pero en el que destaca una victoria en la carrera larga del GP de España, en Jerez.