MotoGP en DIRECTO: la carrera larga del GP de Tailandia 2026, con Live Timing
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la primera carrera principal de MotoGP 2026, la del Gran Premio de Tailandia, con comentarios y Live Timing.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
El incidente de Marc Márquez.
Top 15: Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Martín, Ogura, Di Giannantonio, Binder, Morbidelli, Bagnaia, Marini, Zarco, Bastianini, Moreira, Quartararo y Rins.
Fuera: Viñales, Razgatlioglu, Miller y Pirro.
Bezzecchi es el primer piloto en la historia de Aprilia en ganar tres carreras largas consecutivas en MotoGP.
Las conclusiones que deja Tailandia son claras. Aprilia empieza donde lo dejó en 2025: siendo LA REFERENCIA de MotoGP, ni más ni menos. Los de Noale y KTM, ganadores. Ducati, clara derrotada. Se acabó la racha de podios.
¡¡¡MARCO BEZZECCHI GANA SIN OPOSICIÓN EN TAILANDIA!!!! Arregla su error de ayer y empieza venciendo.
APRILIA ARRASA EN BURIRAM, con Fernández, Martín y Ogura en el podio. 4 en el Top 5. Solo resiste un BESTIAL PEDRO ACOSTA, SEGUNDO Y LÍDER DEL MUNDIAL.
Cuatro Aprilia en las cinco primeras posiciones... Único intruso, Acosta con la KTM.
¡Y ÚLTIMA VUELTA! ¡BEZZECCHI A POR LA VICTORIA!
Marc Márquez llega al box de Ducati. También Mir al de Honda.
¡Ogura pasa a Diggia, quinto!
¡3 VUELTAS PARA EL FINAL!
¡Y PROBLEMAS PARA JOAN MIR! Qué pena, estaba quinto y ha sufrido problemas mecánicos.
¡PEDRO ACOSTA PASA A RAÚL FERNÁNDEZ! ¡SEGUNDO EL TIBURÓN!
¡ACOSTA A POR RAÚL!
¡CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ! Los dos hermanos Márquez, fuera en la misma vuelta.
¡¡¡¡ABANDONA MARC MÁRQUEZ!!!! Ha saltado la llanta.
¡¡¡PROBLEMAS PARA MARC MÁRQUEZ!!! ¡¡¡RUEDA TRASERA PINCHADA!!!
Ogura también pasa a Alex Márquez.
Bezzecchi, +4.1 Fernández.
Raúl, +0.8 Acosta
Acosta, +0.9 Márquez
7 vueltas para el final.
¡MIR PASA A DIGGIA! Se ha tirado lejísimos y le ha adelantado.
¡Ogura ha pasado a Bagnaia! Le deja décimo.
Mir buscando pasar a Diggia por la P6.
Vuelta 18 de 26, y Márquez se está acercando a Acosta... Comienza a hacerse notar su gestión de neumáticos.
Bezzecchi está volando. +3.0 sobre Raúl Fernández. Y Acosta se acerca, a 1.9 segundos del madrileño.
Top 15: Bezzecchi, Fernández, Acosta, Márquez, Martín, Diggia, Mir, Alex Márquez, Bagnaia, Binder, Ogura, Marini, Zarco, Moreira y Morbidelli.
¡Vuelta 16!
Acosta sigue yéndose, +1.2 sobre Márquez.
Bezzecchi va directo a por la victoria, +2.4 segundos sobre Raúl Fernández.