"Pedro Acosta tiene algo diferente que nunca hemos visto"

El piloto de Mazarrón (Murcia) se convirtió en Jerez en el mejor debutante en la historia del Mundial, desde su creación en 1949, tras subir al podio en sus cuatro primeros grandes premios, incluidas tres victorias. El joven de 16 años volvió a ganar en el GP de España dando un recital y además lidera el campeonato con más de dos carreras de ventaja.

Antes de seguir haciendo historia, el jueves previo al arranque de los entrenamientos, Acosta acaparó buena parte del protagonismo durante la rueda de prensa oficial, donde estaban Marc Márquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia. El piloto del Repsol Honda tuvo una charla en privado con el murciano, donde no se notaba quién era el veterano y quién el novato.

"Debe ir paso a paso, aprendiendo de la categoría. Cuando pasas es porque sientes que la categoría te queda pequeña. No es solo su decisión. Dejémosle que pilote. Hemos quemado pilotos muy talentosos ejerciendo demasiada presión. Es difícil asimilar todo. Es uno de los pilotos que mejor lo está haciendo, pero dejémosle", comentó el #93.

"Sus consejos son muy válidos", reconoció Acosta. "Alguien con tantos campeonatos te aporta algo que te ayuda a crecer. El mejor consejo es que me mantenga relajado. Quizás mi ídolo es Kevin [Schwantz], si no, Marc. Todos en el campeonato son pilotos punteros".

En la misma línea de Márquez apuntó Bagnaia, que recordó otros jóvenes talentos que se quedaron por el camino.

"Es uno de los rookies que más me ha impresionado en lo que llevo aquí", afirmó. "Lo mejor para llegar a MotoGP es estar dos años en cada categoría. Ya hemos visto en el pasado que muchos han llegado, los medios le han empujado demasiado y han perdido la línea de trabajo. Presionarle mucho no es lo más positivo para aprender".

Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pedro Acosta, Ajo Motorsport, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Morbidelli, sin embargo, cree que igual Acosta debe dar el salto a MotoGP lo antes posible, ya que su caso es distinto al del resto de pilotos.

"Acosta tiene ese algo diferente. Nunca hemos visto algo así. Vimos a Fenati, pero era una situación distinta. Lo que está generando es distinto. Tiene 16 años, pero no lo parece. Aparenta estar muy concentrado. No está aquí para andarse por las ramas. Si él siente que tiene que dar el paso, cuando lo sienta, si quiere hacer algo distinto, quizás lo veamos. Si lo siente, por qué no dar el salto. Que escuche sus sensaciones", convino.

Uno que llegó con muchas expectativas al Mundial y no explotó hasta aterrizar en MotoGP fue Quartararo. El Diablo le explicó el error que cometió él en sus primeras etapas.

"No hice el mismo arranque que él. Nunca gané en Moto3. Tiene 16 años, es muy rápido, solo tiene que disfrutar y mantenerse firme. Lo mejor que puede hacer es disfrutar. Tiene que seguir en esa dirección, sin presión. Ese fue mi error en el pasado. Que pueda estar en el top 5 o 10 está bien, es su primer año", indicó.

Quien ya había oído hablar de Acosta antes de llegar al Mundial fue Joan Mir: "Le vi el año pasado en la Red Bull Rookies Cup porque uno de mis mecánicos es vecino de Pedro. Me había hablado de él. Está trabajando mucho. Tiene un futuro brillante. Tiene que ser inteligente y rodearse de la gente adecuada. Ha llegado como rookie y ha empezado a ser súper competitivo. Es positivo para su futuro, necesita menos tiempo, otra cosa es la experiencia y para eso necesitas hacer carreras. Si tuviese que darle un consejo, le diría dos años por categoría y no pensar demasiado. Ahora va rápido, pero que tenga los pies sobre la tierra y siga trabajando".

