Moto3 - Jerez: exhibición de Pedro Acosta para ganar su tercera carrera seguida

El murciano se convirtió en el primer piloto de la historia en conseguir subir al podio en sus cuatro primeras carreras en el Mundial y reforzó aún más el liderato en el campeonato. Acosta dio una verdadera exhibición en Jerez como si de un veterano se tratase.

Tardó seis vueltas en llegar a la cabeza, dos más tarde se puso líder y a partir de ahí controló alternándose en la primera plaza. Ni siquiera un susto en el penúltimo giro, que le hizo caer al cuarto puesto, impidió su victoria, consiguiendo recortar cuatro décimas para ganar por tercera vez consecutiva.

“En este circuito sufro bastante para coger el ritmo. Ha sido un fin de semana duro comparado con los tres anteriores. Hasta el warm up hemos cambiado cosas para poner la moto a punto. Esto es para el equipo, para mi entrenador Paco, mi familia, todos las madres y, sobre todo, la mía”, comentó Acosta.

“Ha sido una carrera dura. Oncu y Romano [Fenati] tenían un ritmo superior, pero estaba en el gran premio de casa y lo he dado todo para ganar”.

“No he leído nada en los últimos días, en Qatar ya tuve problemas por leer demasiadas cosas. Me puse demasiada presión después de verme primero en el FP1 de Losail, y ahora he preferido no leer tanto. Hemos trabajado muy bien con el equipo, sin ellos no soy nada y sin mi entrenador Paco, menos”.

Tatsuki Suzuki mantuvo el liderato desde la pole en la primera vuelta, pero dos más tarde se puso en cabeza Gabri Rodrigo. El hispanoargentino tiró para romper el grupo, pero en la vuelta 5 se fue al suelo completamente solo en la curva 7. El piloto del equipo Gresini sufrió un fuerte highside y tuvo que ser trasladado a la clínica del circuito, donde entró por su propio pie.

Deniz Oncu heredó el liderato, pero a su estela ya tenía la gran amenaza. Pedro Acosta, que partía 13º, solo necesitó seis vueltas para engancharse a su estela. El murciano llegó, le estudió y le pasó en la 8.

A partir de ese momento, el rookie se mantuvo a la expectativa controlando en todo momento un liderato que se alternó con Oncu y Romano Fenati, en lo que también aparecía Jaume Masià.

Ni el susto de Acosta en la penúltima vuelta, que le dejó cuarto a cuatro décimas de la cabeza, pudo privarle de ganar. Llegó de nuevo, y en el último paso por Dry Sack adelantó a Masià y Oncu de golpe para ponerse en cabeza.

Oncu lo intentó en la curva de entrada a meta, tanto que frenó demasiado fuerte y tiró a Masià y a Darryn Binder. Eso dejó a Fenati en la segunda plaza y a Jeremy Alcoba en la tercera, después de haber hecho dos long lap penalty.

Con este resultado, Acosta sigue primero del campeonato con 95 puntos sobre 100 posibles. Saca 51 –más de dos carreras de ventaja– al segundo, Niccolò Antonelli.

“Tenemos una ventaja ahora importante en el campeonato, que nos irá muy bien para cuando lleguen las pistas que nos cuesten”, zanja Acosta.

Resultados de la carrera del GP de España 2021 de Moto3

Así queda el campeonato de Moto3

Fotos del GP de España 2021 de Moto3

