Noah Dettwiler continúa mejorando y confirma que no correrá en el equipo de Simoncelli

Noah Dettwiler ha confirmado este jueves, 4 de diciembre, que su estado de salud tras su grave accidente en Sepang continúa mejorando, y también ha anunciado que no correrá en el SIC58 Squadra Corse en la temporada 2026 de Moto3, como estaba previsto, por más que la escudería de Paolo Simoncelli estaba decidida a mantener el acuerdo pese a lo ocurrido.

El piloto suizo fue el protagonista de un incidente que puso a todos los aficionados con el corazón en un puño, antes de la antepenúltima carrera del curso de la categoría pequeña, en Malasia. Dettwiler ralentizó la marcha en pista durante la vuelta de formación a la parrilla, y el vigente campeón del mundo, Jose Antonio Rueda, que venía detrás, no pudo evitar impactar contra él.

Ambos corredores sufrieron, como se ha sabido después, incluso paradas cardíacas en pista, siendo su vida salvada por la providencial actuación del equipo médico de MotoGP, liderado por el doctor Ángel Charte. Mientras que Rueda salvó la situación con menos gravedad, lamentando sobre todo una fuerte conmoción cerebral, la de Dettwiler fue mucho más comprometida: el bazo le estalló, tuvo varias contusiones pulmonares e incluso una fractura abierta en la pierna.

Tras quedar en estado crítico, la mejor de las noticias fue que su estado de salud pronto mejoró: salió del coma, comenzó a hablar con sus seres queridos, y en unos días fue repatriado de Malasia a su Suiza natal para continuar allí con su rehabilitación, después de la última operación en la pierna a la que tenía que someterse. Por aquel tiempo, también se supo que el plan del joven corredor nacido en Basilea era el de no continuar en el CIP Green Power en 2026, y fichar por la escudería de Paolo Simoncelli, el SIC58 Squadra Corse. El padre de Marco Simoncelli confirmó además que tenía pensado respetar el acuerdo, y esperar a la recuperación total del suizo.

Este jueves, en un comunicado emitido a través de su nueva agencia de representación, 'Sorpasso', Dettwiler explicó que su estado de salud sigue mejorando, pero que no correrá con el equipo italiano en el próximo curso, por más que haya agradecido el interés de la escudería.

A continuación, puedes ver su explicación: "Estimados aficionados al motorsport, seguidores y amigos. Me complace informarles sobre mi estado de salud actual. Mi rehabilitación avanza satisfactoriamente y estoy logrando avances significativos. El objetivo es, por supuesto, una recuperación completa, y estoy decidido a lograrlo con todas mis fuerzas y determinación. Mi deseo es ponerme en forma lo antes posible y, por supuesto, volver a los circuitos. El primer paso importante fue recuperar mi independencia física, un objetivo clave tras lo ocurrido en Malasia".

"Antes del accidente, estaba muy ilusionado con la oportunidad de competir en el Mundial de Moto3 la próxima temporada, con el equipo SIC58 de Paolo Simoncelli. Era un sueño que estaba a punto de hacerse realidad gracias al compromiso de mis padres, de Paolo Simoncelli, y de Sorpasso AG. Pero entonces, como todos saben, el accidente ocurrió el 26 de octubre en Sepang. El suceso cambió mis planes para el futuro próximo".

"Paolo Simoncelli ha apoyado a mi familia durante este difícil momento y ha aceptado esperar a que me recupere. Estoy sumamente agradecido por el respeto y la confianza que Paolo me ha demostrado tan generosamente. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Paolo, a Marco Grana y a todo el equipo SIC58. Lamentablemente, aún no se sabe con certeza cuándo estaré completamente recuperado. Por lo tanto, no sería justo embarcarme en un viaje tan importante sin la certeza suficiente. Le deseo a Paolo Simoncelli y a SIC58 mucho éxito y todo lo mejor para el futuro", detalló.

"Una cosa es segura: el motociclismo es mi pasión, mi vida y mi trabajo, y por eso daré lo mejor de mí para recuperarme al cien por cien lo antes posible. Los dos últimos años en Moto3 no han sido fáciles para mí por muchas razones, pero quiero dejar atrás el pasado y mirar al futuro con optimismo. Gracias a la ayuda de mis seres queridos, de Sorpasso AG y de mi nuevo equipo técnico, puedo hacerlo con confianza. Juntos, buscamos la mejor manera de volver a los circuitos y alcanzar el éxito. Los mantendré informados y, en cuanto tengamos noticias sobre mi salud, les informaré sobre mis nuevos objetivos".

"Les mando un abrazo, les agradezco su gran apoyo y me despido con una frase de Paolo Simoncelli que, para mí, representa la esencia del deporte que amo: 'El motociclismo es inexplicable. Lo amas, lo sufres, lo vives. E incluso cuando duele, no podemos alejarnos de él'", cerró.