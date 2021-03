Acosta: "Nadie espera subir al podio en su primera carrera”

Fue la sensación del inicio del curso 2021 de Moto3. Pedro Acosta (Puerto de Mazarrón, Murcia, 2004) no llegó al mundial y tocó la puerta, directamente la echó abajo. El joven, que se estrena en la pequeña cilindrada con el Red Bull KTM Ajo ocupando el lugar que dejó Raúl Fernández, lideró la primera cronometrada del viernes, dejando una genial carta de presentación.

Luego, en carrera, también fue protagonista, y acabó segundo a menos de una décima (solo 42 milésimas) del ganador, su compañero Jaume Masià.

"El resultado que logramos el pasado domingo fue la consecuencia de nuestro duro trabajo", explicaba en una entrevista compartida por el Red Bull KTM Ajo. "Desde el test de noviembre, hemos estado apretando para prepararnos para la primera carrera, más que para buscar un buen tiempo de vuelta. Subir al podio significó mucho para mí pero, más que la posición, lo que más me llamó la atención fue cómo fue la carrera y nuestro rendimiento".

Aunque se quedó a un suspiro (gracias al rebufo, estuvo muy cerca del triunfo en la recta principal en la última vuelta) de estrenarse alzándose con el liderato del mundial, mostró su ambición asegurando que el segundo puesto no le supo del todo bien: "Cuando vi la reacción del equipo, me alegré. Todo el trabajo que habíamos hecho durante todo el invierno había dado sus frutos. Sin embargo, me quedé con una sensación agridulce porque no pude ganar".

A sus 16 años, demuestra una madurez y confianza en sí mismo que asusta. Ante la pregunta de si esperaba estar al frente en su primer gran premio, contesta sin dudar: "No logras lo que quieres; logras lo que trabajas".

"El pasado invierno pasé muchas horas entrenando en moto. Estábamos listos para la carrera. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando y aprendiendo, ya que tenemos que mejorar algunos aspectos, como nuestro tiempo a una vuelta".

Haber logrado un gran resultado a las primeras de cambio, asegura, no ha cambiado sus expectativas: "Para nada. Trabajamos duro para lograrlo. Quizás no esperábamos ser segundos, ya que nadie cuenta con poder subir al podio en su primera carrera en el mundial. Hicimos un gran trabajo con el equipo, y desde el primer día juntos nos entendimos muy bien, esa fue la clave. Aun así, este resultado no cambia nuestros objetivos".

Acosta asegura no tener ninguna meta marcada para su primer año, y revela que uno de los retos será acostumbrarse a los circuitos que no conoce: "Estoy afrontando esta temporada sin marcarme ningún objetivo. Antes de la carrera, tuvimos tres días de test en Qatar que me ayudaron a conocer bien la pista".

"Este año mi objetivo es divertirme y aprenderme los circuitos. Quiero concentrarme en mejorar las cosas y corregir errores de un gran premio a otro".

Ahora, sin descanso, el campeonato se mantiene en el circuito de Losail para el Gran Premio de Doha. También sin expectativas, aunque las que tenemos el resto con él las ha puesto muy altas.

"No me voy a fijar metas para este fin de semana. Mi único objetivo será disfrutar de cada salida a pista y pasarlo bien. Cuando disfrutamos de lo que hacemos, es cuando las cosas salen mejor y yo voy más rápido", concluyó.

