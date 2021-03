Moto3 - Qatar: Masià se impone en la rebelión de los rookies Acosta y Guevara

El piloto de Algemesí consiguió el primer triunfo del año en un final de infarto donde Acosta estuvo a punto de pasarle sobre la línea de meta gracias al rebufo. El poleman, Darryn Binder, completó el podio.

Masià entró líder en la última vuelta y estiró el grupo que llegó con opciones de victoria. Acosta aguantó el tirón y trató de meterse por algún hueco, pero el valenciano cerró todas las puertas y aguantó en la recta de meta.

"Ha sido increíble. Nos lo merecíamos porque hemos trabajao mucho durante los test. Ha sido muy difícil gestionar la carrera. Había mucho viento, pero me sentía fuerte. Estar delante era más difícil que ir en el grupo por eso. He podido hacer la última vuelta en cabeza y así lo he conseguido", explicó Masià.

Así fue la clasificación de Moto3 en Qatar: Moto3 - Qatar: Binder priva a Guevara de hacer la pole en su debut

Acosta igualó el debut protagonizado por Romano Fenati en este mismo escenario en el año 2012, quedándose a solo 42 milésimas de estrenarse en el Mundial con una victoria.

"Esto es fantástico, es fruto de la labor del año pasado en la Red Bull Rookies Cup y el FIM CEV. Solo puedo agradecer todo a quien me ha apoyado. El año pasado no tenía la oportunidad y me la dieron este año. Me ha servido", comentó Acosta.

El piloto de Mazarrón volvió a dar muestra de su talento y desparpajo poniéndose líder ya en la vuelta 2 viniendo desde la 11ª plaza de la parrilla. Una antes, otro rookie, Izan Guevara, había pasado en cabeza en el primer paso por meta.

La carrera estuvo plagada de alternativas y cambios de líder en cabeza. En la última vuelta, Sergio García se las apañó para cruzar cuarto, por delante de Gabri Rodrigo, Niccolò Antonelli e Izan Guevara, que llegaron a menos de un segundo del ganador. Tatsuki Suzuki –que salió último–, Kaito Toba y Jason Dupasquier, completaron el top 10.

