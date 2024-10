El patrocinador de Gresini en Moto2 pide despedir a Manu González por un símbolo

Con una inteligentísima y arriesgada lectura de las condiciones meteorológicas, Manu González logró el pasado domingo su primer triunfo en el mundial de Moto2 en el circuito de Motegi, sede del GP de Japón. Antes de la carrera, como en otras ocasiones han hecho otros pilotos, González lució en privado un 'hachimaki', esa cinta en el pelo tan representativa del país nipón, y subió la imagen a sus redes sociales.

Sin embargo, dicho gesto a priori inofensivo puede salirle caro al joven piloto madrileño, porque tres días después del triunfo, el patrocinador chino de Gresini Racing ha pedido su despido. Mediante un comunicado, QJMotor explica que se trata de un símbolo hiriente para el pueblo chino, ya que está muy asociado con el ejército japonés durante la II Guerra Mundial y a la invasión de Japón sobre China, a cuya simbología es muy sensible la sociedad y el país chino.

"Recientemente, en la tan esperada carrera de octubre de 2024 del GP de Japón de MotoGP en Motegi, el equipo QJMOTOR ganó la carrera con un destacado rendimiento. Sin embargo, una escena muy discordante ocurrió: a González, un piloto del equipo socio Gresini, le invitó el organizador antes del inicio de la carrera y, en privado, vistió la decoración de 'Bojumaki' del país anfitrión y la difundió en sus redes sociales", decía el comunicado del patrocinador de Gresini.

El patrocinador admite que no fue un acto de mala fe y que se debió al desconocimiento del piloto, pero lo considera demasiado grave como para mantener su unión y seguir viéndose representado en lo que queda de mundal por González. "Aunque fue un acto no intencionado, ya que era un piloto europeo y no comprendía la historia china, dicho comportamiento ha herido los sentimientos nacionales de los pilotos chinos y del pueblo chino".

"Tras el incidente, Qianjiang Motorcycle llevó a cabo inmediatamente negociaciones con su equipo asociado Gresini, exigiendo que se eliminasen de inmediato esas imágenes y vídeos, y que el equipo terminase de inmediato su cooperación con el piloto".

"Desde su fundación, Qianjiang Motorcycle ha mantenido el concepto fundamental de 'artesanía única y búsqueda de la excelencia', elaborando cuidadosamente cada moto y esforzándose por integrar perfectamente la alta calidad, un excelente rendimiento y un coste eficaz, ganándose un gran reconocimiento en los mercados nacionales y extranjeros", continúa el comunicado.

A la hora de publicar este artículo, ni el equipo Gresini dirigido por Nadia Padovani ni el propio Manu González han reaccionado a dicho comunicado. Y por supuesto, la foto desapareció de las redes sociales y ya no se puede ver.

A falta de cuatro rondas, Manu González es sexto empatado con el quinto clasificado en el mundial de pilotos de Moto2 2024, a solo tres puntos del cuarto puesto.