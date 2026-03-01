Moto2 Tailandia: Manu González gana al sprint tras dos banderas rojas

Ha salido más que movida la primera carrera de la temporada 2026 de Moto2. La primera prueba de la categoría intermedia, en Tailandia, tuvo que detenerse hasta en dos ocasiones por bandera roja. La primera, por un accidente de David Alonso, que impactó contra las motos de Filip Salac y Senna Agius (afortunadamente, sin nada roto para el hispano-colombiano). Y la segunda, por otro incidente en la resalida entre Sergio García Dols y Luca Lunetta. Así, en un sprint de 7 vueltas, Manu González se impuso por 99 milésimas a Izan Guevara, a quien superó en el penúltimo giro, con Dani Holgado tercero.

La primera carrera del año en Moto2 iba a disputarse con el mismo tiempo que la prueba de antes, la de Moto3, y siguiendo la tónica de gran parte del fin de semana: con mucho calor y mucha humedad en el circuito ubicado en Buriram, y con el sol brillando, aunque también con algunas nubes en el cielo.

En la salida, Izan Guevara realizó unos primeros metros magistrales para superar a Senna Agius y robarle la primera posición. Sin embargo, el español se fue largo en la frenada de la curva 3, y le rebasaron Dani Holgado, Iván Ortolá y el propio Agius. Detrás, quedaron Collin Veijer y Manu González.

Holgado no quiso perder el tiempo y, en cuanto se vio primero, empezó a tirar para controlar la carrera programada a 22 vueltas, sacándole algunas décimas a sus perseguidores, entre los que se reposicionó Manu González, quinto tras superar a Veijer. En mitad del grupo se fue al suelo el 'rookie' Ángel Piqueras, cuando rozaba el Top 10 en sus primeras vueltas en la categoría intermedia.

La acción seguía sucediéndose en la parte delantera hasta que, al final de la tercera vuelta, tuvo lugar un grave accidente en el cuarto sector de la pista. David Alonso se fue al suelo, y Filip Salac, que venía por detrás, le golpeó. Pero la mala fortuna no quedó ahí, porque el campeón de Moto3 en 2024 quedó entre medias de las motos del checo y de Senna Agius, que estaba delante, impactando también contra la moto del australiano. Tras completarse casi una vuelta y llegar los pilotos al lugar del incidente, Dirección de Carrera optó por mostrar la bandera roja cuando se habían completado tres vueltas.

La mejor de las noticias llegó cuando se anunció en la realización que los tres pilotos implicados estaban conscientes, e incluso se vio a Salac y a Agius volver a sus boxes. La peor parte se la llevó David Alonso, quien tuvo que ser evacuado en camilla. En el centro médico, le trataron de dolores en un brazo, según anunció el equipo médico. En cuanto a la carrera, se anunció que tras limpiarse la zona, la curva 10, se reanudaría a 11 giros, la mitad de la distancia inicial y recortándose vueltas, con las posiciones basadas en la clasificación del tercer giro.

En esa situación se llegó a la resalida, en la que Agius y Salac pudieron volver, pero partiendo desde el pitlane. Dani Holgado mantuvo la primera plaza, sobre Izan Guevara, que en la frenada de la curva 3 batió a Iván Ortolá. Por detrás, hubo una caída de Sergio García Dols, en el mismo punto en el que se cayó ayer, la curva 3, y Luca Lunetta.

Holgado controló la situación en la primera vuelta, y tanto él como Guevara, Ortolá y González abrieron hueco sobre el resto. Pero García Dols y Lunetta no pudieron ser evacuados a tiempo antes de que todo el grupo pasara por el punto del accidente de nuevo, lo que provocó una nueva bandera roja.

La decisión de Dirección de Carrera fue la de recortar de nuevo la carrera, a 7 vueltas, con las posiciones originales para la resalida, es decir, con el mismo orden que tras la primera bandera roja. En el nuevo intento, a Dani Holgado le costó algo más, pero mantuvo la 'pole' para pasar primero por la curva 1, seguido de Guevara y de Manu González, que en este caso rebasó a Iván Ortolá.

Guevara encontró el hueco para pasar a Holgado en la frenada de la curva 3, y tomó el mando de la prueba. El mallorquín pasó primero por la primera vuelta, mientras detrás hubo caídas, como la de José Antonio Rueda y Zonta van der Goorbergh en la curva 9. En el segundo giro, comenzaron las verdaderas hostilidades, con González pasando a Holgado, y Ortolá tratando de hacer lo propio, aunque el #96 controló el ataque.

González se pegó a Guevara para intentar el adelantamiento, mientras ambos abrían hueco con Holgado y Ortolá. Pero Guevara se mantuvo delante en las tres vueltas siguientes, mientras González le estudiaba. El del Intact GP no esperó más y, en el penúltimo giro, atacó con éxito al corredor del Pramac Yamaha. El #18 intentó devolvérsela por el exterior de la última curva, pero González resistió delante.

En la última vuelta, González tapó todos los huecos, especialmente el de una última curva en la que Guevara intentó lo imposible, para vencer por 99 milésimas. Holgado fue tercero, a tres décimas, sobre Ortolá. La zona de puntos la completaron Collin Veijer, Celestino Vietti, Alonso López, Dani Muñoz, Deniz Öncü, Ayumu Sasaki, Aron Canet, Alex Escrig, Tony Arbolino, Barry Baltus y Alberto Fernández.

Resultados de la carrera de Moto2 2026 en Tailandia