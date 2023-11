Acosta, tras ser campeón: "Me he acordado de cada vez que me caí en 2022"

Pedro Acosta ya es bicampeón del mundo de motociclismo. El piloto murciano se enfrentaba este domingo a su segunda bola de partido para ganar el título de Moto2 2023: le valía con ser cuarto para no alargar la batalla hasta Qatar y doblegar definitivamente a Tony Arbolino.

El español cumplió con su objetivo y fue segundo en una carrera dominada de forma clara y dominante por Fermín Aldeguer, mientras que el italiano falló en los primeros compases de la prueba y un toque en un intento de adelantamiento con Ai Ogura le dejó lejos del #37 y definitivamente fuera de la pelea por la corona de la clase intermedia.

Así, tras alzarse con su segundo título de las dos ruedas después del de Moto3 en 2021, Acosta dio rienda suelta a sus sentimientos y celebró por todo lo alto la victoria. Tras ello, expresó sus primeras sensaciones como bicampeón en los micrófonos de DAZN, celebrando su fantástico hito.

"Suena súper bien ser campeón del mundo de Moto2. Ya no recordaba el año pasado, en el que me caía y no finalizaba muchas carreras. Quiero darle las gracias al equipo, estas dos temporadas han sido súper duras. Han trabajado duro, el año pasado sufrimos muchísimo. Es mi tercera temporada en Ajo Motorsport, no quiero llorar porque es mi última vez con ellos", comentó de primeras un Acosta que dirá adiós a la estructura de Aki Ajo para subir a MotoGP con GasGas en 2024.

"Pedro Acosta campeón del mundo, suena de puta madre. Me acordé el otro día del título de Moto3. El año pasado lo pasé mal, hoy en la celebración había una foto cayéndome, y me he acordado de cada vez que me caí en 2022, y que no me salían las cosas. Eso es lo 'jodido' de ganar un Mundial, porque cuando vienes, dices 'ahora es todo bonito', pero te acuerdas solo de lo malo. Me sirvió mucho para este año".

"Ganamos mucha consistencia, que es lo que nos hizo perder el Mundial, sinceramente. O no hacerlo mejor. Han sido tres años increíbles en Ajo, y segundo mundial. No me ha hecho mucha gracia irme, me han criado ellos. Creo que todo este Mundial lo han ganado ellos. El año de Moto3 salió todo mucho más fácil, y no lo asimilas igual. El año pasado sufrimos mucho, no conseguía ir rápido, no sabíamos por qué. No era la moto, no conseguía ir rápido. Me frustraba", siguió.

"Tengo tanto respeto por el equipo que nunca me han visto llorar en el box. A lo mejor el día que me vaya sí, pero este título lo han ganado ellos. El año pasado no me salían las cosas como quería, tuve algunos problemas fuera del Mundial que a lo mejor me hacían pensar mucho, cambié de entrenador... Ahora hemos hecho el invierno y el verano del año. Íbamos todos los días a entrenar. Ha sido un Mundial que nos hemos currado, sinceramente el que más. Gracias a 2022 hemos sabido lo que es luchar un Mundial".

"No he aprendido a perdonarme a mí mismo, quizás no. Soy del pensamiento de que si Pedro Acosta está al 100 por 100 puede ganar las 22 carreras. No se puede, pero el objetivo es ese. Este año hemos fallado poco, pero la caída de Le Mans me dolió mucho, y Australia. Me encerré en la habitación. Sentí hasta vergüenza, pensé 'qué buenos son ellos y qué malo soy yo'. En 2022 me di cuenta de que no hacía falta ganar todo, a Augusto tampoco le salía todo y fue campeón", finalizó.