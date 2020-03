Augusto Fernández: "No me asusta la presión de pelear por el título"

Augusto Fernández afronta su cuarta temporada en el Mundial asentado como uno de los hombres fuertes de Moto2. Sus tres victorias en 2019 y la quinta plaza final en la clasificación así lo dicen. Además, a sus 22 años hereda la moto campeona el pasado año con Alex Márquez.

Pero el piloto de Palma no lo ha tenido fácil hasta llegar aquí. Tras debutar en 2017 con Speed Up comenzada la temporada como sustituto, en 2018 no encontró plaza y se tuvo que reenganchar al FIM CEV de Moto2. Sin embargo, Sito Pons se acordó de él cuando cortó a Héctor Barberá a mitad de curso, y no defraudó.

Tras un primer año en el equipo del bicampeón de 250cc en el que puntuó regularmente e incluso estuvo cerca de subir al podio en alguna carrera, el pasado año se destapaba y llegó a estar metido en la pelea por el título.

Tras el ascenso de Alex Márquez a última hora a MotoGP, el balear decidió cambiar de aires y enrolarse en el equipo campeón. La formación belga va a por su cuarto título en Moto2 tras los logrados con Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) y el propio Márquez (2019).

“Estoy al 100% preparado para empezar el Mundial tanto físicamente como técnicamente", asegura Augusto. "¿Mentalmente? Todavía lo estoy más. Estoy impaciente por empezar este nuevo reto. El objetivo es estar delante constantemente para poder pelear por podios y victorias. La clave para firmar una exitosa temporada será ser paciente y regular durante todo el año".

El del Marc VDS no elude la presión, ya que está acostumbrado a ella.

"La presión que puede generar presentar candidatura al título no me asusta, de hecho, espero poder tenerla. Sé lo que es competir bajo presión. Y es que hasta hace poco competía con la presión contraria, la de que si no lograba buenos resultados me quedaba sin moto. ¿Presión para lograr éxitos? ¡Bendita sea!”, afirma.

Al lado de Fernández estará el británico Sam Lowes. El ex piloto de MotoGP deja el equipo Gresini tras un año en el que no cumplió las expectativas. No obstante, el de Lincoln confía en reverdecer laureles en su nueva estructura y volver a ganar carreras. Incluso, se atreve a hablar de título.

“Mi objetivo este año es volver a estar en las posiciones delanteras y volver a subir al podio", explica Lowes. "Cuento con la velocidad y la experiencia. Sólo tengo que recuperar las sensaciones de cuando ganaba carreras, confiar en la altísima calidad del equipo y utilizar mi experiencia para enfocar la temporada de la mejor manera. Creo que puedo pelear por el título este año. Tengo que mejorar en algunos aspectos, pero creo que con este equipo y todo el apoyo que me brinda puedo dar un paso adelante y estar ahí".

Desde el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS hay plena confianza en que con una renovada alineación puedan seguir siendo la referencia de la categoría intermedia.

“Hemos planteado esta temporada 2020 de una manera muy coherente y con la intención de seguir aspirando a grandes logros", señala el propietario equipo, Marc van der Straten. "Contamos con unos pilotos y un equipo técnico de primer nivel que creo firmemente que nos abren puertas muy interesantes. Pondremos todo el talento, pasión y esfuerzo necesarios al servicio de la meta común: ir a por el cuarto título de Moto2 para nuestro equipo.”