Cuarto del Mundial de Moto2 con 92 puntos, a 56 del líder Tony Arbolino y a 48 del segundo clasificado, Pedro Acosta, el madrileño Alonso López cumple su primera temporada completa en la clase intermedia, después de que el pasado año el equipo Beta Tools SpeedUp le fuera a buscar con el curso empezado y se convirtiera en una de las grandes atracciones de la categoría.

Alonso debutó en el Mundial de Moto3 en 2018 rodeado de una enorme expectación, que le señalaba como uno de los pilotos con más futuro del momento. Sin embargo las cosas no fueron como se esperaban y el español, tras tres temporadas marcadas por la irregularidad y la falta de resultados, desapareció como por arte de magia al final de 2020.

En 2021 se embarcó en el campeonato de Europa de Moto2 con el equipo Boscoscuro, en el que, además, reemplazó durante cuatro carreras a Yari Montella en el mundial de Moto2, unas idas y venidas que no daban estabilidad a su carrera justo en la transición de Moto3 a la clase intermedia.

"Ese cambio comenzó para mí, entre comillas, bastante mal porque abandoné sin quererlo el Campeonato del Mundo por una injusticia y no sabía qué iba a hacer", explica el piloto en una entrevista difundida por uno de sus patrocinadores.

"Fue un momento de mi vida bastante difícil. Al final conseguimos ir al Campeonato de Europa. Ahí todavía estaba mal, pero tuve la desgracia y la suerte de coincidir con Fermín [Aldeguer], que, gracias a él, creo que puedo decir que soy el piloto que soy a día de hoy. Nos hacíamos fuertes el uno al otro. Si él ponía el nivel aquí (señala una altura) en la siguiente carrera yo iba un poquito más y así íbamos todo el rato. Disfruté muchísimo con él. Después le dieron la oportunidad subir al Mundial, me ganó muy justamente y yo empecé otra etapa. Yo pensaba que estaba en un momento en el que ya no tenía nada más y es cuando llega Luca [Boscoscuro] y me da la oportunidad de correr en el Mundial", en referencia a la llamada que recibió el pasado año, cuando solo se habían disputado seis carreras, para sustituir a Romano Fenati.

Y esa reentrada en el Mundial marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A la sexta carrera (Silverstone) subió al podio con un segundo puesto, y en la octava logró su primera victoria en el Mundial, en San Marino, un triunfo que repitió en la exigente carrera de Australia.

"Ese fue un momento en el que maduré mucho en muy poco tiempo. Me fui a vivir solo y tenía que hacer prácticamente de padre de un chaval que estaba bajo mi responsabilidad", recuerda.

"No era sólo ocuparme de mí, sino que encima me tenía que ocupar de otra persona, pero lo viví con mucha filosofía. Pensé que (la posibilidad de seguir compitiendo) era un regalo que Dios me había dado y ni sabía por qué".

"Realmente es muy raro que pase eso. Así que pensé, voy a disfrutarlo. Si sale bien, sale bien, y si sale mal, sale mal. Entonces cogí la moto e hice primero en el primer test contra Acosta y Augusto Fernández. Estaban todos y, de repente, hago primero la primera vez que me subo a la moto. Llevaba como seis meses sin subirme a una Moto2. Flipé muchísimo. Pensé, cuidado, pero llegué a la primera carrera y fue igual. Me lo tomé bien y disfruté muchísimo el año pasado. No había disfrutado así en mi vida. Sin duda es el año del que mejor recuerdo tengo".

Tras esa 'redención’, Alonso se ha ganado este año plaza fija como uno de los pilotos punteros de la clase, aunque por el momento suma tres podios, con un segundo puesto como mejor resultado, a la espera de volver a saborear la victoria.

"El chip de entonces me funcionó muy bien. En estas primeras carreras me ha costado ponerlo pero me he marcado el objetivo de disfrutar porque a veces estoy muy obcecado en luchar por el título y se me olvida disfrutar", valora.

Pese a no haber logrado ninguna victoria, Alonso es cuarto de la general y con más de media temporada por delante solo tiene al líder del certamen a 56 puntos, pensar en el título son palabras mayores, pero no imposible.

"Por los puntos y los resultados que tuve el año pasado, sé que se puede soñar con ello. Tengo que disfrutar, porque hago lo que más me gusta y encima viajo por todo el mundo. Luchar por el campeonato es consecuencia de lograr muchos pequeños objetivos", se marca.

Alonso Lopez, Speed Up Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images